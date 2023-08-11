Німеччина готова передати Україні ракети Taurus, але є важливий нюанс - Der Spiegel

Канцлер Німеччини Олаф Шольц схвалить поставку Taurus лише після того, як переконається в технічній модифікації ракет.

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У Німеччині хочуть виключити удари ракетами Taurus по території РФ / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, wikimedia.org

Уряд Німеччини вивчає можливість передачі Україні в найближчі місяці крилатих ракет Taurus із запасів Бундесверу. На даний момент проводяться секретні переговори з представниками збройної промисловості. При цьому на програмування цілі ракети хочуть поставити обмеження.

Як пише видання Der Spiegel з посиланням на джерела, канцлер Німеччини Олаф Шольц досі стурбований ескалацією війни. Через модифікацію ракет Taurus він хоче повністю виключити можливість ударів по території РФ з боку України за допомогою далекобійної зброї.

Видання зазначає, що в останні кілька тижнів міністр оборони ФРН Борис Пісторіус звернувся до виробника ракет з проханням інтегрувати відповідне обмеження для програмування цілей в крилаті ракети.

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У промислових колах пояснюють, що таке програмування системи цілком можливо, але виконання цього завдання може зайняти кілька тижнів.

Джерела видання повідомили, що Шольц схвалить поставку Taurus лише після того, як переконається в технічній модифікації ракет. Але фундаментальних сумнівів у наданні Україні цих боєприпасів, за даними видання, у канцлера більше немає.

Далекобійні ракети Taurus для України

Україна звернулася з офіційним запитом до Німеччини, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus. Про постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли в Берліні на початку травня.

У червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна поки не ухвалила жодних рішень про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. За його словами, Німеччина залишається обережною в таких питаннях.

10 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна в результаті повинна отримати далекобійні ракети Taurus і ATACMS від Німеччини та США. Країни вивчають можливість передачі їх Києву, знадобиться час. Ракети дозволять ЗСУ завдавати ударів вглиб позицій російських окупантів.

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