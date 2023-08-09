Касетні боєприпаси дали ЗСУ шанс на прорив - WSJ

Навіть якщо боєць трохи промахнеться, касетні боєприпаси все одно спрацюють.

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Касетні бомби - це три постріли, і дерева повністю руйнуються / Колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, Вікіпедія

Касетні боєприпаси, передані США Україні, надали імпульсу наступальній операції Сил оборони. Тепер українські війська вважають, що у них є шанс на прорив.

Як пише The Wall Street Journal, посилаючись на українських військових, касетні боєприпаси вражають більшу площу, ніж звичайні артилерійські снаряди, завдають ударів по скупченнях російської піхоти, групах транспортних засобів та інших цілях, розчищаючи шлях для просування наземних військ.

Видання також описало ситуацію, яка сталася минулого тижня. Тоді взвод української піхоти просувався до російських позицій та був змушений відступити, бо потрапив під вогонь кулеметів. Українські війська вдарили по противнику касетними боєприпасами. В результаті загорілися чагарники, трава і дерева — це дозволило бійцям бачити окупантів, які більше не могли там ховатися в чагарниках. Силам оборони України вдалося захопити позиції окупантів.

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Один з бійців взводу Олександр розповів WSJ, що "навіть якщо ви трохи промахнетеся", боєприпаси все одно спрацюють.

"Касетні бомби - це три постріли, і дерева повністю руйнуються", – сказав він.

При цьому касетні боєприпаси - не панацея. Україні потрібно мати різні види артилерії. Так, військовослужбовець-артилерист, який стріляв такими боєприпасами, зазначив, що вони найефективніші на полях, де розсіюються на більшій площі, але додав, що касетні боєприпаси "не є переломним моментом".

Передача касетних боєприпасів Україні

Президент США Джо Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу. Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

20 липня виданням The Washington Post писало, що Збройні Сили України почати застосовувати проти окупантів надані американськими партнерами касетні боєприпаси. Їх застосували, зокрема, на південному сході держави, щоб зруйнувати російські позиції, які сповільнили літній наступ України.

ЗСУ зможуть бити касетними бомбами по Криму. Передача касетних боєприпасів з рівнем відмови більше 1%, можуть бути застосовані проти військових цілей в районах, де немає цивільних осіб.

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