Україна офіційно попросила у Німеччини надпотужні крилаті ракети Taurus - ЗМІ

Ракета Taurus є німецьким аналогом британської Storm Shadow.

https://glavred.net/world/ukrajina-oficiyno-poprosila-u-nimechchini-nadpotuzhni-krilati-raketi-taurus-zmi-10473430.html Посилання скопійоване

Україна попросила ракети Taurus/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Militaryanalizer.com

Україна звернулася із офіційним запитом до Німеччини, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus.

За інформацією Spiegel, запит на поставки Taurus надійшов до Німеччини від української сторони останніми днями, про це повідомляє видання Spiegel.

Видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung пише, що про постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли у Берліні на початку травня.

відео дня

Що відомо про крилату ракету Taurus

Крилата ракета Taurus запускається із винищувача та може доставити 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів. Ракета Taurus є німецьким аналогом британської Storm Shadow.

Військова допомога Німеччини для України

Нагадаємо, що Німеччина в п'ять разів збільшить військову допомогу Україні. Німецькі ЗМІ повідомляють, що Берлін хоче збільшити допомогу Україні з 3 до 15 мільярдів євро.

Німеччина передала Україні лише 6% своїх Leopard 2 і жодного БТР Fuchs. У Німеччині є 382 танки Leopard 2. При цьому Києву країна дала лише 18. Крім цього, Берлін не передав жодного БТР Fuchs або Wiesel

Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T. Всього Берлін обіцяв передати Києву чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T. Також Німеччина доставила дві вантажівки 8х6 з вісьмома роздатковими контейнерами.

Більше цікавих новин: