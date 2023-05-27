Україна офіційно попросила у Німеччини надпотужні крилаті ракети Taurus - ЗМІ

Україна звернулася із офіційним запитом до Німеччини, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus.
За інформацією Spiegel, запит на поставки Taurus надійшов до Німеччини від української сторони останніми днями, про це повідомляє видання Spiegel.
Видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung пише, що про постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли у Берліні на початку травня.
Що відомо про крилату ракету Taurus
Крилата ракета Taurus запускається із винищувача та може доставити 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів. Ракета Taurus є німецьким аналогом британської Storm Shadow.
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