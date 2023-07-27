ЗСУ 'просмажили' окупантів касетними боєприпасами: позиції росіян палали

Загарбники спробували замаскувати позиції, але їх вирахували.

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ЗСУ накрили росіян касетними снарядами / Колаж Главред. Фото: Скріншот, Вікіпедія

З'явилося ще одне відео успішного застосування українськими військами касетних боєприпасів США. У результаті "прильоту" позиції окупантів охопило полум'я.

Як стверджує журналіст Юрій Бутусов у Telegram, бої відбулися на Бердянському напрямку.

Російські війська окопалися у лісосмузі безпосередньо неподалік боїв, сподіваючись мінімізувати наслідки дорозвідки сил ЗСУ. Втім, їм це не вдалося.

відео дня

Українські бійці успішно розвідали місцевість, скоригували вогонь і влаштували окупантам "зливу" з касетних боєприпасів. У результаті нищівного удару позиції ЗС РФ були не просто розгромлені, а й - на деяких ділянках - знищені вогнем.

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Бої на Бердянському напрямку - що варто знати

Станом на 24 липня українські військові здобули частковий успіх та просунулись від 350 м до 1,4 км на Бердянському напрямку. Тоді генерал військ "Таврія" Олександр Тарнавський уточнював, що тривають запеклі бої за Старомайорське.

При цьому наголошувалося, що росіяни чинять запеклий опір, щоби не дати українським силам прорвати свої оборонні рубежі.

Разом з тим, за сьогоднішньою інформацією Bloomberg, ЗСУ почали великий наступ на півдні, операція набирає обертів. NYT уточнювала, що Україна проводить свій основний наступальний удар південніше Оріхова Запорізької області.

Проблемами для українських сил, з якими захисники стикнулися ще на початку контрнаступу, залишаються мінні поля й укріплені позиції росіян.

Касетні боєприпаси в Україні - ризики і переваги

США передали Україні касетні боєприпаси в середині липня після довгих вагань і дискусій у Білому домі. Рішення Америки продиктоване насамперед потребою негайно забезпечити українські сили необхідною кількістю артснарядів, дефіцит запасу яких відчувають і США, і Європа.

З 20 липня почали з'являтися перші підтвердження бойового застосування цієї зброї проти окупантів, зокрема на Бахмутському напрямку.

У багатьох країнах світу кластерні снаряди під забороною, оскільки під час застосування вони "хаотично" накривають велику площу і становлять високу небезпеку для цивільних. Однак Україна вже погодилась, що битиме касетними боєприпасами тільки на окупованих територіях і тільки по російських військах. Водночас військові наполягають, що касетні бомби допоможуть ЗСУ пробити оборону РФ під час контрнаступу.

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