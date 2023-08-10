Україна надіслала до Пентагону звіт про те, як ЗСУ використовують касетні боєприпаси - CNN

Україна надала Пентагону звіт про використання касетних боєприпасів, наданих США, повідомляють телеканал CNN.

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Звіт, який був переданий в Пентагон, включав в себе кількість випущених снарядів / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Українська влада вже надіслала в Міноборони США (Пентагон) звіт про те, як ЗСУ використовують касетні боєприпаси, які були надані американською армією. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на анонімного українського чиновника.

За його даними, звіт, який був переданий в Пентагон, включав в себе і кількість випущених снарядів, і кількість знищених російських об'єктів. Чиновник, однак, відмовився американським журналістам озвучити такі цифри.

Українські офіційні особи кажуть - вони очікували, що касетні боєприпаси будуть набагато ефективнішими, ніж стандартні артилерійські (особливо проти великих загонів російських окупантів).

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Крім того, в липні минулого місяця офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив ‒ "впливають на російські оборонні формування і оборонні маневри Росії".

Передача касетних боєприпасів Україні

Президент США Джо Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу. Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

20 липня виданням The Washington Post писало, що Збройні Сили України почати застосовувати проти окупантів надані американськими партнерами касетні боєприпаси. Їх застосували, зокрема, на південному сході держави, щоб зруйнувати російські позиції, які сповільнили літній наступ України.

До того керівник Міноборони України Резніков розповів про потужну зброю для ЗСУ та зазначив, що "касетні боєприпаси змінять правила гри".

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