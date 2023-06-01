У Німеччині дали відповідь про передачу ракет Taurus Україні

Раніше в німецьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Україна запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus.

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Ракети Taurus від Німеччини / Колаж Главред, фото скріншот, pixabay

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна поки не прийняла ніяких рішень про передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

За його словами, Німеччина залишається обережною в таких питаннях.

"Ми дуже обережні в цьому питанні, я завжди давав це зрозуміти. І досі точка зору не змінилася", - заявив він, коментуючи заклики до влади Німеччини почати поставки Taurus в Україну, передає Tagesspiegel.

Він уточнив, що остаточне рішення з питання передачі ще не прийнято.

Відзначимо, раніше в німецьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Україна запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus. Також почати поставки закликав один з депутатів Бундестагу.

Ракети Taurus - що про них відомо

Ракети Taurus є аналогом британських Storm Shadow, які вже отримала Україна. Боєприпаси німецького виробництва здатні бити по цілях на відстані до 500 кілометрів.

Вага ракети Taurus становить 1400 кг, а довжина - 5 метрів.

Загальна вага бойової частини ракети Taurus - 480 кілограмів. Вона складається з кумулятивного передового заряду і фугасного основного заряду.

Військова допомога Німеччини для України

Нагадаємо, що Німеччина в п'ять разів збільшить військову допомогу Україні. Німецькі ЗМІ повідомляють, що Берлін хоче збільшити допомогу Україні з 3 до 15 мільярдів євро.

Німеччина передала Україні лише 6% своїх Leopard 2 і жодного БТР Fuchs. У Німеччині є 382 танки Leopard 2. При цьому Києву країна дала лише 18. Крім цього, Берлін не передав жодного БТР Fuchs або Wiesel

Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T. Всього Берлін обіцяв передати Києву чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T. також Німеччина доставила дві вантажівки 8х6 з вісьмома роздавальними контейнерами.

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