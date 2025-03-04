Франція готова розмістити ядерну зброю на території деяких країн - деталі

Головне із заяви Макрона:
- Теми ядерної зброї не потрібно боятися
- Франція погодиться розмістити свою ядерну зброю на території країн-партнерів
- Європейським державам потрібно наростити свої витрати на оборону
Франція запропонує розмістити свою ядерну зброю на території союзників, щоб замістити США. Про це сказав президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю Le Figaro.
Французький лідер наголосив, що готовий на поглиблення співпраці з європейськими партнерами в питанні ядерного стримування.
За його словами, теми ядерної зброї "не потрібно боятися", але і ядерна доктрина Франції не змінюється.
Зокрема, він припустив, що Франція погодиться розмістити свою ядерну зброю на території країн-партнерів, у координації з їхніми збройними силами, щоб замінити США, які мають розміщену в Європі ядерну зброю.
"Ті, хто захоче поглибити з нами діалог, зможуть за необхідності залучатися до навчань сил стримування. Ці обміни сприятимуть розвитку справжньої стратегічної культури між європейцями", — підкреслив Макрон.
Президент Франції також додав, що європейським державам потрібно наростити свої витрати на оборону до 3,5% валового внутрішнього продукту. Зокрема, через зміну політики США щодо участі в захисті європейських союзників.
Ядерна зброя - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО може зайняти багато років. Альтернативною гарантією безпеки від російської агресії може стати ядерна зброя.
Водночас, спеціальний представник 47-го президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відкинув можливість того, щоб Україна знову набула статусу ядерної держави.
Крім того, речниця МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала президента України Володимира Зеленського за заяву про необхідність надання державі ядерної зброї у разі затягування вступу до НАТО на десятиліття.
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Стосунки між Макроном і Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін мали хороші робочі стосунки до того, як РФ вторглася в Україну в лютому 2022 року.
Навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ Макрон виступав за діалог із Москвою для пошуку мирного рішення і підтримував ідею про "гарантії" для РФ у майбутній концепції безпеки Європи.
У лютому 2024 року Макрон зайняв "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.
Серед причин, що спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростаючий тиск на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.
Український лідер Володимир Зеленський вважає, що Макрон змінив риторику, оскільки господар Кремля обдурив його - тепер президент Франції не довіряє Путіну.
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