У Кремлі істерика через заяву Зеленського про ядерну зброю для України

У МЗС Росії спрогнозували фактичні дії режиму Путіна щодо атомних електростанцій.

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Захарова відреагувала на заяву Зеленського про ядерну зброю / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з відео

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Захарова пригрозила діями Росії щодо атомних електростанцій

Ядерна зброя потрібна київському режиму для шантажу - Захарова

Речниця МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала президента України Володимира Зеленського за заяву про необхідність надання державі ядерної зброї у разі затягування вступу до НАТО на десятиліття.

Також речниця російського МЗС обізвала українського лідера "маніяком".

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"Чергові заяви Зеленського про бажання мати ядерну зброю видають у ньому маніяка, який розглядає планету як об'єкт своїх хворих фантазій", - висловилась Захарова у своєму Telegram-каналі.

Вона також вигадала, що для президента України атомні станції - "це не джерело мирної енергетики, а брудна ядерна зброя, яка потрібна київському режиму для шантажу".

Захарова фактично описала дії Росії щодо атомних електростанцій, адже країна-агресорка окупувала Запорізьку АЕС, створивши там загрозливу ситуацію.

Заяви Зеленського - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Захід має повернути Україні ядерну зброю. Вступ України до НАТО може зайняти багато років. Тож Зеленський назвав альтернативною гарантією безпеки від агресії РФ ядерну зброю.

Президент також анонсував нові санкції РНБО і розкрив деталі. Рада національної безпеки та оборони ввела нові жорсткі санкції, списки яких буде оприлюднено згодом. Списки з іменами з’являться незабаром, очікується кілька жорстких пакетів обмежень.

Володимир Зеленський відповів на закиди щодо "нелегітимості". За його словами, через бойові дії та тимчасову окупацію територій, мільйони українців не зможуть взяти участь у виборах. Якщо зараз провести вибори, проголосувати не зможуть військові, люди на тимчасово окупованих територіях.

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