Євросоюз погодив допомогу для України на 50 млрд євро - Sky News

В Європейському союзі попередньо погодили пакет допомоги для України на суму 50 млрд євро на чотири роки. Про це повідомляє британський канал Sky News у четвер, 30 листопада, з посиланням на єврокомісара з питань бюджету Йоханнеса Хана.
За його словами, рішення Єврокомісії підтримати Україну кредитами та грантами до 2027 року "ніким не заперечується".
До слова, в червні 2023 року Єврокомісія запропонувала розширити фінансування України ‒ для того, щоб допомогти їй виплачувати зарплати і покривати інші витрати в ході триваючої російської агресії. Всі 27 держав-членів Євросоюзу повинні проголосувати за пакет на саміті 14-15 грудня нинішнього року.
Вступ України до ЄС
Раніше повідомлялося, що Євросоюз схвалить початок переговорів про вступ України: названо чотири умови. В останній версії проекту Звіту про розширення ЄС, який опинився в розпорядженні журналістів, названі кроки, які повинен виконати Київ.
Раніше повідомлялося, що Україна успішно виконала чотири з семи важливих критеріїв, які супроводжують процес надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Як повідомляв Главред, політичний директор прем'єра Угорщини Балаш Орбан висловив рішучу позицію, що Будапешт всіма силами намагатиметься зірвати початок переговорів між Україною та Європейським союзом щодо можливого вступу України до ЄС до виконання Угорських вимог, особливо щодо закону Про освіту.
Інші новини:
- Росія накопичила ракети для ударів по Україні: у ЗСУ дізналися про їх кількість
- Штурмують з флангів, в лобову, і намагаються оточити місто: що відбувається біля Авдіївки
- "Завжди ненавиділа Україну": Подоляк розніс Росію і звернувся до миру