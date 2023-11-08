Євросоюз схвалить початок переговорів про вступ України: названо чотири умови

В останній версії проєкту звіту про розширення ЄС, який опинився в розпорядженні журналістів, названо кроки, які повинен виконати Київ.

https://glavred.net/ukraine/evrosoyuz-odobrit-nachalo-peregovorov-o-vstuplenii-ukrainy-nazvany-chetyre-usloviya-10515004.html Посилання скопійоване

Названо умови, за яких ЄК рекомендує переговори про вступ України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Європейська комісія порекомендує Європейській раді почати офіційні переговори з Україною про вступ до ЄС, якщо Київ виконає чотири умови.

Як повідомляє Радіо Свобода, в останній редакції звіту Єврокомісії щодо прогресу України в "євроінтеграційних" реформах йдеться про початок переговорів про вступ, ухвалення структури переговорного процесу після виконання Києвом низки умов.

Зокрема, в останній версії проєкту звіту про розширення ЄС, що опинився в розпорядженні журналістів, названо такі умови:

відео дня

схвалення запропонованого урядом закону про збільшення штатної чисельності НАБУ;

виключення із закону про запобігання корупції положення, що обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, що вже пройшли процес перевірки, та обмежують повноваження цього органу щодо перевірки майна, набутого декларантами до вступу на державну службу;

схвалення закон про лобіювання, згідно з європейськими стандартами, в рамках "деолігархізації";

схвалення закону з урахуванням інших рекомендацій Венеціанської комісії від червня і жовтня 2023 року, пов'язані з законом про національні меншини, а також врахує рекомендації Венеціанської комісії, пов'язані з законами Про державну мову, ЗМІ та освіту.

"У проєкті звіту також особливо підкреслюється, що Україна повинна продовжувати боротьбу з корупцією шляхом подальших розслідувань і судових вироків", - пише видання.

Членство України в Євросоюзі - що відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 8 листопада очікується рішення Єврокомісії щодо виконання Україною семи конкретних рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо вступу до Європейського Союзу.

Також Зеленський заявляв, що сподівається розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу вже цього року.

Раніше повідомлялося, що Україна успішно виконала чотири із семи важливих критеріїв, які супроводжують процес надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Як повідомляв Главред, політичний директор прем'єра Угорщини Балаш Орбан висловив рішучу позицію, що Будапешт всіма силами намагатиметься зірвати початок переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо можливого вступу України до ЄС до виконання угорських вимог, особливо щодо закону Про освіту.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.