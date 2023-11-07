Дискусій не буде: Угорщина буде блокувати переговори про вступ України до ЄС

Офіційний Будапешт буде блокувати старт переговорів щодо членства України в ЄС. У Орбана зазначили, що наріжним каменем став український закон про освіту.

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Угорщина буде блокувати переговори про вступ України до ЄС / Колаж Главред, фото: УНІАН

Політичний директор прем'єра Угорщини Балаш Орбан висловив рішучу позицію, що Будапешт всіма силами намагтиметься зірвати початок переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо можливого вступу України до ЄС до виконання угорських вимог, особливо стосовно закону про освіту. Про це він заявив в інтерв’ю нідерландській телерадіокомпанії NOS.

"Угорщина завжди була прихильником зближення України з Європейським Союзом", – сказав він, додавши однак, що більш жорсткий мовний закон все змінив.

Він також підтвердим наміри офіційного Будапешту блоквати старт переговорів про членство України в Європейському Союзі.

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"Ми блокуватимемо доти, доки проблема не буде вирішена", – заявив Орбан.

За його словами, нові закони зробили життя угорців в Україні нестерпним.

Він висловлює обурення щодо недавно ухваленого в Україні закону, який вимагає від нацменшин, не тільки угорської, отримувати принаймні 70 відсотків освіти українською мовою.

"Діти, які виростають в угорськомовній сім’ї в Україні, будуть сильно відставати в школі. Ми не можемо з цим погодитися. Позиція Угорщини дуже чітка: поки існує цей закон, з українцями не може бути дискусій про їхню інтеграцію в Євросоюз. Позиція Угорщини абсолютно чітка: доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу", – заявив Балаш Орбан.

Переговори щодо членства України в ЄС

Нагадаємо, як раніше повідомля Главред, Україна успішно виконала чотири із семи ключових критеріїв, які супроводжують надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Щодо інших трьох критеріїв, Єврокомісія висловила рекомендації щодо подальшого їх впровадження.

Також, Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента, запропонував колишньому голові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру відвідати Україну перед висловленням обвинувачень щодо "корупції на всіх рівнях суспільства" в Україні.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу вже цього року.

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