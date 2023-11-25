"Україна зміцнить Євросоюз": у ФРН розкрили плани щодо посилення підтримки Києва

Німеччина посилюватиме підтримку України в рамках Євросоюзу і НАТО. У найближчому майбутньому Київ повинен приєднатися до ЄС. Про це заявила міністерка закордонних справ Анналена Бербок.
Як повідомляє Tages Schau, вона сказала про те, що вступ України до Євросоюзу – у "власних, геополітичних інтересах Німеччини".
"Ясно, що в осяжному майбутньому Україна зміцнить ЄС, наш ЄС", - зазначила Бербок.
Дипломатка акцентувала увагу на тому, що Німеччина посилить підтримку України в ЄС і НАТО.
"Після нападу Росії в лютому 2022 року з України понад 650 днів йшли жахливі кадри. Тому ми не тільки продовжимо нашу підтримку України, а й посилимо її. В ЄС, а також у НАТО", - підкреслила Анналена Бербок.
Військова допомога Україні від Німеччини
Німеччина подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 млрд євро, казав міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, таким чином, Київ отримає сильний сигнал про те, що Берлін не залишить країну.
У Німеччині згодні подвоїти військову допомогу Україні, писали журналісти видання Reuters. Вказувалося, що компроміс був досягнутий на рівні бюджетного комітету Бундестагу.
17 листопада в Reuters повідомили, у Німеччині "заморожено" подвоєння військової допомоги Україні на 2024 рік. Журналісти написали, що в бюджеті ФРН утворилася діра, яку влада намагається залатати.
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