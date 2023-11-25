"Завжди ненавиділа Україну": Подоляк розніс Росію і звернувся до світу

Агресор Росія навмисно атакувала Київ у День пам'яті жертв Голодомору, вона намагається зламати українців, сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Росія завжди ненавиділа Україну і намагалася її принизити - Подоляк / Колаж : Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Країна-окупант Росія завжди ненавиділа Україну і намагалася її знищити. Удар по Києву в День пам'яті жертв Голодомору було завдано навмисно, щоб зламати українців. Російська держава повинна програти війну, з Москвою нема про що говорити. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що Росія завжди з ненавистю ставилася до України і намагалася знищити державу. Окупанти свідомо завдали ударів дронами по Києву в День пам'яті жертв Голодомору.

"Росія завжди ненавиділа Україну й завжди, протягом великого історичного проміжку часу, намагалася її знищити, перетворити на зруйновані землі, захопити території, заселити території своїми відщепенцями та зеками, стерти українську ідентичність… Саме тому сьогодні, в день пам'яті 7 млн жертв російського геноциду 30-х років минулого століття – Голодомору, Росія провела масовану атаку України дронами (74 дрони), переважно атакувавши серце України – Київ. І робила Росія це навмисно, символічно, намагаючись принизити нашу пам'ять, цілячись виключно в цивільні об'єкти. Маючи намір масово вбити цивільних, налякати, принизити, зламати…", - сказав чиновник.

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За його словами, цивілізований світ повинен усвідомити – з Росією нема про що говорити, вона повинна програти розв'язану проти України війну.

"Звідси базовий висновок: перестаньте навіть думати про те, що з Рф треба й можна говорити. Перестаньте вважати Рф хоч і відсталою, але частиною сучасної цивілізації, здатної до співчуття та готовності виконувати зобов'язання. Перестаньте годувати ru-вбивць надією, що й цього разу вони зможуть уникнути жорстокої відповідальності, вийти сухими з води, залишитися безкарними. Перестаньте провокувати їх своїми "слабкостями" на посилення атак. Час усвідомити: Росія обов'язково має програти", - підкреслив Михайло Подоляк.

Росія дронами атакувала Київ

Окупаційні війська Росії в ніч на 25 листопада здійснили масовану атаку на Київ. Ворог випустив 75 дронів-камікадзе, це найбільша дронова атака за часів повномасштабної війни.

У двох районах столиці впали уламки БПЛА.

"В результаті збиття ворожих БпЛА і падіння уламків у Солом'янському районі сталося загоряння на території дитячого садка", - розповів керівник КДВА Сергій Попко.

У Солом'янському районі були пошкоджені вікна в квартирах.

"У житловому будинку в Солом'янському районі в результаті падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі п'ятиповерхівки", - повідомив київський градоначальник Віталій Кличко.

У Дніпровському районі осколки дронів впали на багатоповерховий будинок. Працювали рятувальники.

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