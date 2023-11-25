УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Завжди ненавиділа Україну": Подоляк розніс Росію і звернувся до світу

Андрій Ганчук
25 листопада 2023, 14:13
Агресор Росія навмисно атакувала Київ у День пам'яті жертв Голодомору, вона намагається зламати українців, сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Подоляк, Росія
Росія завжди ненавиділа Україну і намагалася її принизити - Подоляк / Колаж : Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Країна-окупант Росія завжди ненавиділа Україну і намагалася її знищити. Удар по Києву в День пам'яті жертв Голодомору було завдано навмисно, щоб зламати українців. Російська держава повинна програти війну, з Москвою нема про що говорити. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що Росія завжди з ненавистю ставилася до України і намагалася знищити державу. Окупанти свідомо завдали ударів дронами по Києву в День пам'яті жертв Голодомору.

"Росія завжди ненавиділа Україну й завжди, протягом великого історичного проміжку часу, намагалася її знищити, перетворити на зруйновані землі, захопити території, заселити території своїми відщепенцями та зеками, стерти українську ідентичність… Саме тому сьогодні, в день пам'яті 7 млн жертв російського геноциду 30-х років минулого століття – Голодомору, Росія провела масовану атаку України дронами (74 дрони), переважно атакувавши серце України – Київ. І робила Росія це навмисно, символічно, намагаючись принизити нашу пам'ять, цілячись виключно в цивільні об'єкти. Маючи намір масово вбити цивільних, налякати, принизити, зламати…", - сказав чиновник.

відео дня

За його словами, цивілізований світ повинен усвідомити – з Росією нема про що говорити, вона повинна програти розв'язану проти України війну.

"Звідси базовий висновок: перестаньте навіть думати про те, що з Рф треба й можна говорити. Перестаньте вважати Рф хоч і відсталою, але частиною сучасної цивілізації, здатної до співчуття та готовності виконувати зобов'язання. Перестаньте годувати ru-вбивць надією, що й цього разу вони зможуть уникнути жорстокої відповідальності, вийти сухими з води, залишитися безкарними. Перестаньте провокувати їх своїми "слабкостями" на посилення атак. Час усвідомити: Росія обов'язково має програти", - підкреслив Михайло Подоляк.

Росія дронами атакувала Київ

Окупаційні війська Росії в ніч на 25 листопада здійснили масовану атаку на Київ. Ворог випустив 75 дронів-камікадзе, це найбільша дронова атака за часів повномасштабної війни.

У двох районах столиці впали уламки БПЛА.

"В результаті збиття ворожих БпЛА і падіння уламків у Солом'янському районі сталося загоряння на території дитячого садка", - розповів керівник КДВА Сергій Попко.

У Солом'янському районі були пошкоджені вікна в квартирах.

"У житловому будинку в Солом'янському районі в результаті падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі п'ятиповерхівки", - повідомив київський градоначальник Віталій Кличко.

У Дніпровському районі осколки дронів впали на багатоповерховий будинок. Працювали рятувальники.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії Михайло Подоляк війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Завжди ненавиділа Україну": Подоляк розніс Росію і звернувся до світу

"Завжди ненавиділа Україну": Подоляк розніс Росію і звернувся до світу

14:13 Політика
Ці міста обстрілюватимуть найбільше: британський полковник розкрив тактику росіян

Ці міста обстрілюватимуть найбільше: британський полковник розкрив тактику росіян

13:56 Україна
Штурмують з флангів, в лобову, і намагаються оточити: що відбувається біля Авдіївки

Штурмують з флангів, в лобову, і намагаються оточити: що відбувається біля Авдіївки

13:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:13

"Завжди ненавиділа Україну": Подоляк розніс Росію і звернувся до світу

13:56

Ці міста обстрілюватимуть найбільше: британський полковник розкрив тактику росіян

13:50

Експерт про нові подробиці спецоперації СБУ: Зламали логістику ворога

13:48

Штурмують з флангів, в лобову, і намагаються оточити: що відбувається біля Авдіївки

13:20

Українцям платять доплати до пенсій: хто і скільки отримає

Україна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - СвітанУкраїна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - Світан
13:19

Росія накопичила ракети для ударів по Україні: у ЗСУ дізналися про їх кількість

13:02

Головоломка для людей із високим IQ: потрібно знайти цуценя за 11 секунд

12:55

Вибачиться і повернеться в Мосвку: в Росії спрогнозували покаяння Лободи

12:52

Місячний календар на грудень 2023: коли найкраще планувати весілля і стригтися

Реклама
12:36

Увійшли з моря і завдали удару: в СБУ розповіли, як атакували Кримський міст Путіна

12:27

Павло Зібров лукаво потролив Потапа за його поїздки в "іспанську ТРО"

12:00

Сирський відвідав ЗСУ під Куп'янськом і Бахмутом: у командуванні ухвалили рішення

11:55

Активність авіації зменшилась: генерал розкрив деталі наступу на Мелітополь

11:32

Росія почала третю хвилю наступу на Авдіївку: в ISW розкрили подробиці

11:23

Місячний календар 26 листопада 2023: супутник обіцяє розхитану психіку, але вирішення фінансових питань

11:23

Агресори дронами пошкодили електромережі: в "Укренерго" пояснили, де чекати відключень

11:18

"Операція почалась о 5 ранку": росіяни перейшли в наступ із технікою - офіцер ЗСУ

10:56

Віра Брежнєва нишком вперше заспівала в Києві

10:47

Гороскоп на грудень 2023 для Стрільців: Юпітер принесе подарунки під Новий рікВідео

10:41

Шкода до сліз: дочка тяжкохворого Брюса Вілліса показала з ним відеоВідео

Реклама
10:20

200-х вивозили цілий день: нові деталі удару по окупантах в Криму

10:16

Гороскоп на завтра 26 листопада 2023: Раку - сильне розчарування, Козерогу - невизначеність

10:15

Ціни на овочі: у Мінагрополітики розповіли, чи готувати українцям гаманці

09:39

Це увійде в історію: деталі просування ЗСУ на лівому березі Дніпра - Братчук

09:30

Церковне свято 26 листопада: що не можна робити у день преподобного Аліпія

09:26

Рекордна атака дронами по Україні: сили ППО знищили 71 із 75 цілейФото

09:23

Кого не зможуть мобілізувати взимку і що потрібно для відстрочки: що говорять закони

09:11

Навіть свекруха попросить дати цей рецепт картопляної запіканки з куркою за годину

08:41

Через атаку дронів у Києві без світла Залишилося 77 житлових будинків - Міненерго

08:17

2024-й обіцяє бути вже точно не легшим за 2023-йПогляд

07:50

Під час атаки на Кримський міст СБУ дрони били і по фрегату "Адмірал Ессен" - СБУ

06:53

Масована атака на Київ: усі подробиці

06:30

Гороскоп на грудень 2023 для Тельців: у коханні - драма, у фінансах - успіхВідео

06:29

Чи можуть ЗСУ повноцінно форсувати ДніпроПогляд

05:30

У дім прийде багатство: мольфар назвав 3 місця, де не можна зберігати грошіВідео

05:00

Ці лайфхаки врятують, якщо замерзла дверна ручка в машині, збережи, щоб не загубити

04:48

Як очистити злив раковини без хімічних засобів: домашній метод, який працює

04:00

Викиньте її із аптечки негайно: лікар розповіла про реальну шкоду від "зеленки"

03:05

Тяжкохворий Вілліс разом з Демі Мур з'явився на великому сімейному фото

02:40

Фронт окупантів впаде у 2 областях: Світан спрогнозував зміни у війніВідео

Реклама
02:10

Від біндера до туалетного паперу: підставка для телефону своїми руками

01:35

У Мережі показали геніальний метод, як висушити одяг за п’ять хвилинВідео

24 листопада, п'ятниця
23:33

"Що за прасувальна дошка": Волочкова знову злякала фото в купальнику

23:10

Війна могла закінчитися весною 2022 року: чому Київ відмовився від цього сценарію

23:02

Третя хвиля наступу: окупанти "тиснуть" на Авдіївку з чотирьох сторін

22:55

2-річний прийомний син Мірошниченко переніс операціюВідео

22:52

Розвідка в Естонії розкрила цілі ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

21:50

Літні і з залежностями: Росія відправляє неугодних на штурм Куп'янська

21:50

Слово тримає донині: Арахамія - про дзвінок Лукашенка в перший день війни

21:22

"Переговорна позиція дуже погана": Арахамія відповів чи піде Україна на переговори з Росією

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти