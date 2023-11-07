Єврокомісія оцінила готовність України до вступу в ЄС: скільки критеріїв виконано

Розом з оцінкою виконаних критеріїв Єврокомісія надала Україні рекомендації щодо їх подальшого виконання.

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Єврокомісія оцінила готовність України до переговорів про вступ до ЄС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com Ursula von der Leyen

Україна успішно виконала чотири з семи ключових критеріїв, що супроводжують надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Інші три критерії супроводжуються рекомендаціями від Єврокомісії щодо подальшого впровадження. Звіт Єврокомісії розкриває деталі процесу виконання критеріїв, він опинився в роспорядженні Радіо Свобода.

Завершеними вважаються критерії:

впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії; відео дня

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;

реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Однак інші три критерії супроводжуються рекомендаціями щодо подальших заходів. У розділі боротьби з корупцією Єврокомісія очікувала на призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора НАБУ.

У сфері обмеження впливу олігархів, вказано, що Україні слід ухвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів.

Щодо реформи законодавства про національні меншини, Єврокомісія залишає зауваження, що деякі аспекти ще потребують вдосконалення, зокрема шляхом внесення змін до законів про державну мову, ЗМІ та освіту.

Вступ України до Європейського Союзу

Нагадаємо, влітку 2022 року Євросоюз присвоїв Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Для вступу Україна мусила виконати сім обов'язкових умов, включаючи боротьбу з корупцією.

Також, після візиту глави Єврокомісії в Україну, Урсула фон дер Ляєн відзначила Україну. Вона сказала, що Україна значно просунулася на шляху до можливого членства в Європейському Союзі.

Нещодавно попередник Урсули фон дер Ляєн на посаді голови Єврокомісії, Жан-Клод Юнкер, висловив думку, що Україна є "непридатною" для членства в ЄС через "поширену корупцію на всіх рівнях суспільства".

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