Росія накопичила ракети для ударів по Україні: у ЗСУ дізналися про їх кількість

Країна-агресор Росія влітку продовжувала виробляти ракети. Окупанти накопичили їх у кількості до 900 одиниць. Щомісяця ворог використовує декілька десятків ракет для ударів по Україні. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що росіяни влітку продовжували виробляти ракети. На їх балансі може бути до 900 високоточних ракет дальнього радіусу дії.
"Якщо в підсумку рахувати, понад 100 ракет кожного літнього місяця приблизно використала. Вже в осінні місяці минулих таких інтенсивних обстрілів ракетами не було. Ми бачимо більше Х-59, Х-31. Але є теж Іскандер-М, Іскандер-К", - зазначив Ігнат.відео дня
Також він підкреслив, що згідно з інформацією Генерального штабу і Повітряних сил, окупанти застосовують декілька десятків ракет по Україні на місяць. Певна кількість ракет може знаходитися в окупованому Криму.
Атака Росії на Київ
Масовану атаку на Київ здійснили російські окупаційні війська в ніч на 25 листопада. У двох районах столиці впали уламки безпілотників.
"В результаті збиття ворожих БпЛА і падіння уламків в Солом'янському районі сталося загоряння на території дитячого садка", - сказав начальник КДВА Сергій Попко.
У Солом'янському районі Києва були пошкоджені вікна в квартирах.
"У житловому будинку в Солом'янському районі в результаті падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі п'ятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок", - повідомив Кличко.
У Дніпровському районі осколки ворожих дронів впали на багатоповерховий будинок. Працювали рятувальники.
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