Штурмують з флангів, в лобову, і намагаються оточити: що відбувається біля Авдіївки

Окупантам Росії не вдається захопити Авдіївку, тому вони намагаються зруйнувати місто, сказав голова місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш.

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Війська РФ намагаються захопити Авдіївку, але ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: Facebook П. Жебрівський, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Окупаційні війська агресора Росії не залишають спроб оточити Авдіївку Донецької області. Вони штурмують місто з флангів, в лобову і намагаються направити свої атакуючі дії в промзону. Ворог не може захопити місто, тому намагається його зруйнувати. Про це заявив голова місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш.

В ефірі Freedom він розповів про те, що на Авдіївському напрямку ситуація суттєво не змінюється. Напрямок залишається складним, окупанти намагаються штурмувати місто з боку захопленого Донецька.

"Ворог не залишає своїх спроб оточити місто. Постійно штурмує і з флангів, і в лобову. На "промку" намагається направити свої штурмові дії. Останні кілька днів дуже активно росіяни намагаються штурмувати з боку Донецька", - сказав Барабаш. відео дня

За його словами, окупанти за добу атакують позиції сил оборони України біля Авдіївки кілька сот разів. У місті фіксується 30-40 масованих обстрілів. Ворог не може взяти місто, тому намагається його знищити.

"Це стандартна логіка і стратегія "русского міра", іншого в принципі бути не може", - підкреслив Віталій Барабаш.

Обстановка в районі Авдіївки

Командувач Оперативно-стратегічним угрупуванням військ Таврія Олександр Тарнавський 23 листопада заявив, що окупанти Росії почали третю хвилю штурму в районі Авдіївки. За його словами, загарбники несуть втрати в живій силі і бронетехніці.

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що почався новий наступ на Авдіївку. Росіяни тиснуть на коксохімічний завод, промислову зону і село Степове.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан сказав, що окупанти "тиснуть" на Авдіївку з чотирьох сторін. На думку Світана, у ворога недостатньо сил, щоб оточити місто.

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