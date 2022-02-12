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Євросоюз не має наміру закривати свої представництва в Україні

12 лютого 2022, 21:13

Присутність персоналу в дипмісіях і рекомендації громадянам ЄС щодо поїздок в Україну коригуються в міру необхідності.

Євросоюз, прапор
Євросоюз не закриватиме свої представництва в Україні / Reuters

Євросоюз не має наміру закривати свої дипломатичні представництва в Україні. Присутність у них персоналу та рекомендації щодо поїздок для громадян ЄС коригуються залежно від ситуації, повідомляє пресслужба Євроради.

"Наші дипломатичні представництва не закриваються. Вони залишаються в Києві і продовжують працювати на підтримку громадян ЄС та в співпраці з українською владою", - йдеться в повідомленні.

Присутність персоналу в дипмісіях і рекомендації громадянам ЄС щодо поїздок в Україну коригуються в міру необхідності з урахуванням ситуації з безпекою.

У повідомленні підкреслена позиція ЄС про незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також дипломатичних зусиль, спрямованих на деескалацію ситуації.

"Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки і великі витрати", - нагадали в Єврораді.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Салліван припустив, що, найімовірніше, Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак. Він стверджує, що операція Росії проти України може передбачати захоплення низки великих міст, у тому числі Києва.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Два дипломати з ЄС висловили ще більш скептичну позицію. Один з них заявив, що в Європі "відмовляються таке купувати".

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