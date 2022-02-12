У посольстві США підтвердили евакуацію частини дипломатів з України

Основна команда посольства США залишиться в Україні / УНІАН

Посольство США в Україні підтвердило евакуацію частини дипломатів з країни. Йдеться про співробітників, які не займають критично важливі посади. Рішення про евакуацію співробітників ухвалили на тлі загрози російській агресії проти України, повідомили в пресслужбі посольства.

"Сьогодні Державний департамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій проти України", - йдеться в повідомленні.

Також у посольстві заявили, що основна команда залишиться в Україні з українськими колегами.

"Державний департамент, USAID та інший персонал США по всьому світу буде продовжувати брати участь у постійних дипломатичних зусиллях і надавати допомогу для підтримки України і вирішення кризи, яку Росія заподіяла своєю військовою міццю", - йдеться у заяві.

Крім того, з 13 лютого Державний департамент призупиняє консульські послуги в Посольстві США в Києві.

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"Посольство збереже невелику консульську присутність у Львові для вирішення надзвичайних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові або звичайні консульські послуги", - йдеться в заяві.

Громадяни США можуть звернутися за цими послугами до посольств США в сусідніх країнах.

Як повідомляв Главред, раніше видання Associated Press повідомило, що в суботу, 12 лютого, Держдепартамент США планує оголосити про те, що практично всі американські співробітники посольства США в Києві будуть змушені покинути Україну на тлі високої ймовірності російського вторгнення.

Повідомлялося, що переважна частина з майже 200 американців в посольстві в столиці буде вивезена з країни або переміщена на крайній захід України - ближче до польського кордону - щоби США могли зберегти дипломатичну присутність в країні.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися найближчої середи, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Салліван припустив, що, найімовірніше, Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак. Він стверджує, що операція Росії проти України може передбачати захоплення низки великих міст, зокрема Києва.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великої Британії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Два дипломати з ЄС висловили ще скептичнішу позицію. Один з них заявив, що в Європі "відмовляються таке купувати".

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