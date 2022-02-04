Агресія Росії: в Міноборони розповіли, чи можливий обстріл Києва

Сьогодні дешевше і простіше захоплювати територію і впливати на політику інших країн гібридними методами, вважає заступник міністра.
У Міноборони назвали малоймовірними бомбардування Києва та інших українських міст у разі вторгнення Росії.
За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, ніхто не піде на апокаліптичний спосіб знищення європейської столиці.
Представник Міноборони в ефірі 24 канали зазначила, що у разі бойових дій жодне українське місто не застраховане від обстрілів і бомбардувань. Однак, за її словами, захоплення території іншої країни зі знищенням інфраструктури не має сенсу.
"Сьогодні дешевше і простіше захоплювати територію і впливати на політику інших країн гібридними методами", - додала Маляр.
Вона нагадала, що Київ та інші українські міста-мільйонники - це не тільки дорослі, а й діти. Тільки в столиці України проживає близько мільйона дітей.
"Ніхто не піде на те, щоб апокаліптичним способом знищити європейську столицю", - підкреслила заступник міністра.
Як повідомляв Главред, нові супутникові знімки, опубліковані американською корпорацією Maxar Technologies, демонструють подальше розширення військової присутності РФ у Білорусі, анексованому Криму та на заході Росії.
Угруповання російських військ біля кордонів України, в тому числі в Білорусі, продовжує зміцнюватися. Це, як стверджує американська корпорація Maxar, випливає з зроблених нею в останню декаду січня супутникових знімків, на яких відображені місця зосередження російських військових. Як йдеться в повідомленні компанії, розгортання російських військ "відображає підвищений рівень активності і готовності".
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