Агресія Росії: в Міноборони розповіли, чи можливий обстріл Києва

Міноборони вважає обстріл Києва малоймовірним / facebook.com/ganna.maliar

У Міноборони назвали малоймовірними бомбардування Києва та інших українських міст у разі вторгнення Росії.

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, ніхто не піде на апокаліптичний спосіб знищення європейської столиці.

Представник Міноборони в ефірі 24 канали зазначила, що у разі бойових дій жодне українське місто не застраховане від обстрілів і бомбардувань. Однак, за її словами, захоплення території іншої країни зі знищенням інфраструктури не має сенсу.

"Сьогодні дешевше і простіше захоплювати територію і впливати на політику інших країн гібридними методами", - додала Маляр.

Вона нагадала, що Київ та інші українські міста-мільйонники - це не тільки дорослі, а й діти. Тільки в столиці України проживає близько мільйона дітей.

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"Ніхто не піде на те, щоб апокаліптичним способом знищити європейську столицю", - підкреслила заступник міністра.

Як повідомляв Главред, нові супутникові знімки, опубліковані американською корпорацією Maxar Technologies, демонструють подальше розширення військової присутності РФ у Білорусі, анексованому Криму та на заході Росії.

Угруповання російських військ біля кордонів України, в тому числі в Білорусі, продовжує зміцнюватися. Це, як стверджує американська корпорація Maxar, випливає з зроблених нею в останню декаду січня супутникових знімків, на яких відображені місця зосередження російських військових. Як йдеться в повідомленні компанії, розгортання російських військ "відображає підвищений рівень активності і готовності".

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