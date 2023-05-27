До НАТО може вступити частина України - NYT

Україна може повторити сценарій Західної Німеччини, яка вступила до НАТО, коли її було розділено.

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Захід може прийняти частину України до НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

На Заході розглядають сценарій, згідно з яким до Північноатлантичного альянсу (НАТО) можуть прийняти лише частину України, як це колись було із Західною Німеччиною 1955 року.

Для України багато що залежить від ситуації на фронті після контрнаступу, а також від того, чи призведе це до тривалого припинення вогню між сторонами, стабільності кордонів або ж навіть мирних переговорів, про це пише видання The New York Times.

"Західна Німеччина є прикладом країни, яка вступила до НАТО, коли була розділеною. Якщо Україні не вдасться змусити російську армію відступити із захоплених територій, то вагомим аргументом на користь припинення вогню стане пропозиція Україні членства в НАТО без міст, які під окупацією", - пише автор статті.

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Перед самітом НАТО у Вільнюсі дедалі більше країн обговорюють сценарій, яким колись у 1955 році пішла Західна Німеччина, щоб гарантувати собі безпеку. Автор статті також зазначає, що приклад Західної Німеччини свідчить, що НАТО може прийняти до своїх лав країну, яка має "значні та невирішені територіальні проблеми". Тоді СРСР теж скаржився і казав, що це дуже небезпечно, але не міг запобігти вступу Західної Німеччини до НАТО.

Однак інші експерти вважають, що наразі не можна порівнювати Німеччину часів Другої світової та сучасну Україну. Тоді західна та східна частини країни були визнані окремими державами і не перебували у стані війни.

Якщо контрнаступ та численні втрати з боку Росії не змусять Путіна відступити, Захід розглядає можливість приймання до НАТО лише тієї частини України, яка не буде під окупацією.

Таку модель можуть підтримати ті сили в НАТО, які виступають за якнайшвидше припинення війни, а також Китай та Індія. В такому разі питання територіальної цілісності України залишиться на майбутнє.

"Членство в НАТО зміцнить мир і дозволить здійснювати реконструкцію, приватні інвестиції та повернення багатьох біженців... Але весь сенс приймання України до НАТО полягатиме в тому, щоб переконатися, що Росія більше не нападе на Україну, тому що в цій війні ми бачили, що НАТО є єдиною формою стримування, яка працювала настільки ефективно проти Росії", - резюмували автори статті.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО. В Таллінні офіційно піднято Державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру.

Боррель заявив, що вступ України до НАТО не на порядку денному Заходу. Рішення про вступ української держави до колективного блоку безпеки Заходу прийматиметься країнами НАТО.

Сенат Польщі одноголосно підтримав вступ України до НАТО за прискореною процедурою. Вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, впевнені польські сенатори.

Вступ України до НАТО залежить від перемоги над Росією. На саміті НАТО в липні країни Альянсу можуть узгодити багаторічну програму військово-технічної допомоги для України, сказав Єнс Столтенберг.

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