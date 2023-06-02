"Україна не приєднається до НАТО найближчим часом": Воллес заявив про альтернативу

В Альянсі розглядають варіанти альтернативи, які могли б "допомогти Україні і дати їй не 100-відсотковий, але такий же ефект, як НАТО".

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Україна не приєднається до НАТО найближчим часом, заявив Воллес/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Twitter Уоллес

Вступ України до Північноатлантичного альянсу не буде швидким, щодо цього питання все ще є розбіжності. Українська держава не приєднається до НАТО найближчим часом.

Про це заявив в інтерв'ю The Washington Post міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який висловив бажання стати наступним генсеком НАТО. Він наголосив, що Альянс, як і Євросоюз, не хочуть повторювати помилок минулого, обіцяючи кандидатам швидке членство.

"Ми повинні бути реалістами і сказати: "Цього не станеться у Вільнюсі". Це не станеться найближчим часом", – зазначив Воллес.

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Проте він наголосив, що в Альянсі зараз обдумують різні альтернативи, які могли б "допомогти Україні і дати їй не 100-відсотковий, але такий же ефект, як НАТО".

Зокрема, такою альтернативою, за словами Воллеса, могли б стати двосторонні або багатосторонні "пакти про взаємну оборону" з Україною, які готові укласти низка держав. Підписання таких пактів означало б, що ці країни візьмуть на себе зобов’язання упродовж тривалого часу нарощувати військовий потенціал України, щоб це у свою чергу зробило для країни-агресорки Росії невигідним здійснювати новий напад на Україну.

Така співпраця з іншими державами могла б убезпечити Україну і не дати Росії повторити агресію, наголосив Воллес. За його словами, "сухопутні сили РФ будуть значно виснажені упродовж наступних 10 років".

Перспективи вступу України до НАТО

Раніше видання The New York Times зазначало, що на Заході розглядають сценарій, згідно з яким до НАТО можуть прийняти лише частину України, як це колись було із Західною Німеччиною 1955 року. Для України багато що залежить від ситуації на фронті після контрнаступу, а також від того, чи призведе це до тривалого припинення вогню між сторонами, стабільності кордонів або ж навіть мирних переговорів.

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що вторгнення Росії в Україну відродило НАТО і змусило відродитися "мертвий мозок". Макрон зазначив, що шкодує про грубе висловлювання у бік здібностей Альянсу 4 роки тому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова стати членом Північноатлантичного альянсу. Але зараз наша держава чекає, коли НАТО буде готове нас прийняти. Український лідер наголосив, що через агресію країни-окупанта Росії гарантії безпеки важливі не тільки для України, а й для її сусідів.

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