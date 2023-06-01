"Україна готова вступити до НАТО": Зеленський назвав головну перешкоду з боку Альянсу

Через агресію країни-окупанта РФ гарантії безпеки важливі не тільки для України, а й для її сусідів, наголосив український лідер.

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Ми чекаємо, коли НАТО буде готове прийняти Україну, зазначив Зеленський/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова стати членом Північноатлантичного альянсу. Але зараз наша держава чекає, коли НАТО буде готове нас прийняти.

Український лідер наголосив, що через агресію країни-окупанта Росії гарантії безпеки важливі не тільки для України, а й для її сусідів. Про це Зеленський заявив під час першої пресконференції після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти, пише Newsmaker.

"Україна готова вступити до НАТО, ми чекаємо, коли НАТО буде готове прийняти Україну. Гарантії безпеки важливі не тільки для України, а й для наших сусідів – для Молдови через агресію Росії", – заявив Зеленський.

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Також він зазначив, що його візит на саміт у Молдову – це послання від українців, що наша держава підтримує молдавський народ і готова йти з ним пліч-о-пліч. Крім цього, президент України подякував Молдові за те, що вона прийняла українських біженців.

Участь Зеленського у саміті в Молдові

Президент України Володимир Зеленський 1 червня прибув до Молдови для участі в саміті Європейського політичного співтовариства, у якому також візьмуть участь півсотні європейських президентів і глав урядів.

Президент України повідомив, що у нього заплановано багато двосторонніх зустрічей, під час яких говоритимуть, зокрема, про коаліцію винищувачів і зенітно-ракетних комплексів Patriot для України.

Це вже друга зустріч Європейської політичної спільноти. На цьому заході обговорюватимуть спільні зусилля заради миру в контексті війни в Україні та пов'язані із нею кризи, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкість європейських держав.

Також Зеленський, перебуваючи на саміті, висловився про терміни війни в Україні. За його словами, війна у нашій державі триватиме до перемоги українців. Водночас він наголосив, що РФ може зупинити бойові дії раніше, якщо піде з українських територій, які окупувала.

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