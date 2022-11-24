"Цей бомбовий терор повинен негайно припинитися": Шольц закликав РФ сісти за стіл переговорів

Олаф Шольц відреагував на ракетні удари по Україні / Фото Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Росію негайно припинити атаки на мирне населення України.

"Цей бомбовий терор проти цивільного населення повинен припинитися, і негайно", - заявив він.

За словами Шольца, Росія більше не може виграти війну в Україні на полі бою. РФ повинна припинити вбивати і відкрити шлях для мирних переговорів, вважає канцлер ФРН.

Як повідомляв Главред, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ракетні удари російських окупантів по Україні - це військовий злочин, який не повинен залишатися безкарним.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, Інтернет, мобільний зв'язок.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води. Кличко закликав киян, про всяк випадок, запастися водою.

Відновлення електропостачання в Києві очікується в четвер, 24 листопада, в першій половині дня. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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