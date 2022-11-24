Ракетні удари по Україні не повинні залишитися безкарними - Макрон

Макрон заявив, що ракетні удари Росії не повинні залишитися безкарними / Колаж Reuters, УНІАН

Ракетні удари російських окупантів по Україні - це військовий злочин, який не повинен залишатися безкарним. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в Twitter.

"Сьогодні (23 листопада, - ред.) були масовані обстріли України, в результаті чого більша частина країни залишилася без води і електрики. Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є військовим злочином і не повинен залишатися безкарним", - написав Макрон.

Як повідомляв Главред, відновлення електропостачання в Києві очікується в четвер, 24 листопада, в першій половині дня. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, ввечері в середу 11 областей були повністю знеструмлені. Поступово триває підключення, енергетики та комунальники працюють цілодобово. Ситуація в Києві - складна.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, Інтернет, мобільний зв'язок.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води. Кличко закликав киян, про всяк випадок, запастися водою.

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