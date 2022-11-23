Весь Київ залишився без водопостачання: жителів міста закликали запастися водою

Кличко закликав киян запастись водою / УНІАН

У середу, 23 листопада, через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилося постачання води.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити", - написав мер.

Кличко закликав киян, про всяк випадок, запастись водою.

"Просимо, про всяк випадок, запастись водою. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян", - зазначив він.

Також міський голова повідомив, що наразі фахівці працюють над тим, щоб відновити енергопостачання в столиці.

Масований ракетний удар по Україні

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, пристоличній області та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали. Крім того, в Києві в результаті прильоту є руйнування цивільної інфраструктури.

Прильоти також зафіксовані у Київській області. Попадання російських ракет фіксувалося по інфраструктурних критичних об'єктах. Крім того, в одному з районів Київської області Росія потрапила в багатоповерхівку, на місці працюють всі компетентні служби.

Глава поліції Київської області Андрій Нєбитов опублікував фотографії з місця, де російська ракета потрапила в житловий будинок. Судячи з фото, після удару є постраждалі, не виключено, що загинули люди.

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