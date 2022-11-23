Зеленський розніс Росію за масовий ракетний удар по Україні

За словами президента, над відновленням енерго-і водопостачання працюють всі служби і місцева влада.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія в черговий раз довела, що є країною-терористом, завдавши ракетних ударів по українських об'єктах.
"Сьогодні Європарламент визнав Росію країною-спонсором тероризму. Нарешті, дякую всім європарламентарям. Росія довела всьому світу, що все це правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям. Результат трагічний - велика кількість поранених, є загиблі", - зазначив він.
За його словами, над відновленням енерго-і водопостачання працюють всі служби і місцева влада.
"Завдання поставимо, все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами Незламний народ", - додав він.
Жертви ракетної атаки
На даний момент відомо про не менше шести загиблих в результаті ракетних атак. Ще 36 людей постраждали.
Масовий ракетний удар по Україні 23 листопада
23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювало ППО, у Києві, пристоличній області та Вінницькій області є прильоти.
Також повідомлялося, що Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Після цього РФ, схоже, вирішила підтвердити це "звання".
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