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"Чекаємо в першій половині дня": Зеленський розповів, коли в Києві відновлять електропостачання

24 листопада 2022, 06:33

Увечері в середу 11 областей були повністю знеструмлені. Поступово триває підключення, енергетики та комунальники працюють цілодобово.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський розповів про ситуацію з електропостачанням у Києві / president.gov.ua

Відновлення електропостачання в Києві очікується в четвер, 24 листопада, в першій половині дня. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За його словами, ввечері в середу 11 областей були повністю знеструмлені. Поступово триває підключення, енергетики та комунальники працюють цілодобово.

"Київ - дуже складна ситуація. Роботи триватимуть всю ніч, чекаємо на результат завтра, в першу половину дня", - сказав Зеленський.

Ракетний удар по Україні

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, Інтернет, мобільний зв'язок.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води. Кличко закликав киян, про всяк випадок, запастися водою.

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