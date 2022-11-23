Ракетний удар по Україні: з'явилися нові дані про масові жертви російської атаки

Ігор Клименко / Андрій Нєбитов, Нацполіція

23 листопада через масові ракетні атаки Росії по Україні загинули не менше шести осіб.

Як заявив глава Національної поліції Ігор Клименко в ефірі телемарафону, на даний момент зафіксована загибель 6 осіб. Ще 36 українців постраждали.

"Це стосується тільки обідніх обстрілів", - уточнив він.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Києву загинули три людини. Також було зруйновано двоповерхову будівлю.

Загалом по столиці України сьогодні випустили 31 ракету. Вдалося збити 21.

Ракетна атака Росії 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювало ППО, у Києві, пристоличній області та Вінницькій області є Прильоти.

Також повідомлялося, що Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Після цього РФ, схоже, вирішила підтвердити це "звання".

За інформацією Офісу президента, в результаті сьогоднішньої ракетної атаки РФ по Україні підтверджено потрапляння ворожих ракет по об'єктах критичної інфраструктури в декількох областях.

НЕК "Укренерго" прогнозує аварійні відключення світла по всій Україні до кінця доби.

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