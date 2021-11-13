"Це війна": Монастирський заявив, що міграційну кризу затіяв Путін

Монастирський заявив, що міграційну кризу затіяв Путін / Reuters

Міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі спровокував президент РФ Володимир Путін. Це частина гібридної війни, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

В ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" він зазначив, що на кордоні Польщі та Білорусі перебувають не біженці, а мета цієї кризи - не Польща, а весь Європейський союз.

"Біженці - це ті, хто тікає від небезпеки. Зараз в тих країнах, звідки ці люди, немає загроз. У 2015 році в Сирії та Іраку йшли бойові дії, люди рятували своє життя. Зараз ми спостерігаємо загострення ситуації і штучно спровоковану кризу. Автор якої - Путін. Це частина гібридної війни й агресії", - заявив Монастирський.

Глава МВС також закликав українців дотримуватися однієї позиції в цій ситуації.

"Я закликаю всіх громадян бути єдиними - не може в цій ситуації бути різних точок зору. Це війна! Тисячі людей прямують до кордонів ЄС. Переконаний, що наш кордон - це символічний кордон Європи. Наше завдання його захищати", - підкреслив він.

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Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею

8 листопада колони нелегальних мігрантів зібралися біля кордону Білорусі з Польщею. Одна частина з них вирушила в ліси, інша - до контрольних пунктів пропуску, щоб перетнути білорусько-польський кордон.

10 листопада стало відомо, що дві великі групи мігрантів з Близького Сходу проникли до Польщі з Білорусі. Кілька десятків іноземців силою знесли паркани в околицях міста Кринка і села Біловежа. Деяких мігрантів вдалося повернути на лінію кордону, а інших - розшукують.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що нелегальні мігранти, які намагаються проникнути в країни Євросоюзу через Білорусь, можуть спробувати пройти через територію України.

У соціал-демократичній партії в німецькому Бундестазі запропонували залучити Україну до розв'язання проблеми біженців на білорусько-польському кордоні. Йдеться про те, щоб мігранти чекали в Україні розгляду їх заявки про притулок в ЄС.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що офіційний Київ не збирається приймати у своїй країні нелегальних мігрантів. За його словами, депутати від Соціал-демократичної партії Німеччини, які виступили з такою ініціативою щодо України, повинні забрати мігрантів до себе – додому або в Бундестаг.

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