"Це війна": Монастирський заявив, що міграційну кризу затіяв Путін

Біженці - це ті, хто тікає від небезпеки. Зараз в тих країнах, звідки ці люди, немає загроз, зазначив очільник МВС.
Міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі спровокував президент РФ Володимир Путін. Це частина гібридної війни, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
В ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" він зазначив, що на кордоні Польщі та Білорусі перебувають не біженці, а мета цієї кризи - не Польща, а весь Європейський союз.
"Біженці - це ті, хто тікає від небезпеки. Зараз в тих країнах, звідки ці люди, немає загроз. У 2015 році в Сирії та Іраку йшли бойові дії, люди рятували своє життя. Зараз ми спостерігаємо загострення ситуації і штучно спровоковану кризу. Автор якої - Путін. Це частина гібридної війни й агресії", - заявив Монастирський.
Глава МВС також закликав українців дотримуватися однієї позиції в цій ситуації.
"Я закликаю всіх громадян бути єдиними - не може в цій ситуації бути різних точок зору. Це війна! Тисячі людей прямують до кордонів ЄС. Переконаний, що наш кордон - це символічний кордон Європи. Наше завдання його захищати", - підкреслив він.
Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею
8 листопада колони нелегальних мігрантів зібралися біля кордону Білорусі з Польщею. Одна частина з них вирушила в ліси, інша - до контрольних пунктів пропуску, щоб перетнути білорусько-польський кордон.
10 листопада стало відомо, що дві великі групи мігрантів з Близького Сходу проникли до Польщі з Білорусі. Кілька десятків іноземців силою знесли паркани в околицях міста Кринка і села Біловежа. Деяких мігрантів вдалося повернути на лінію кордону, а інших - розшукують.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що нелегальні мігранти, які намагаються проникнути в країни Євросоюзу через Білорусь, можуть спробувати пройти через територію України.
У соціал-демократичній партії в німецькому Бундестазі запропонували залучити Україну до розв'язання проблеми біженців на білорусько-польському кордоні. Йдеться про те, щоб мігранти чекали в Україні розгляду їх заявки про притулок в ЄС.
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що офіційний Київ не збирається приймати у своїй країні нелегальних мігрантів. За його словами, депутати від Соціал-демократичної партії Німеччини, які виступили з такою ініціативою щодо України, повинні забрати мігрантів до себе – додому або в Бундестаг.
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