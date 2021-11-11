"З Путіним розмовляли": Лукашенко заявив про перекидання зброї з Донбасу на кордон з Польщею

Лукашенко провів переговори з російською стороною / Reuters

Олександр Лукашенко заявив, що мігрантам на кордоні Польщі та Білорусі нібито перекидають зброю з Донбасу.

"У нас дуже небезпечна намітилася там тенденція. Я це припускав. Це питання наших військових і Комітету держбезпеки. Пішли спроби перекидання зброї, боєприпасів і вибухівки цим людям в таборі. Останні дві доби перекидають зброю. Зброя в основному йде (ми з росіянами тримаємо на контролі це питання, з Путіним розмовляли на цю тему) з Донбасу", - передає "БЕЛТА" слова Лукашенка.

Політик також зазначив, що на кордоні "хочуть влаштувати провокацію"

"Зіштовхнути лобами наших прикордонників з їх, наших військових з їх. Тому змушені по периметру зараз контролювати ситуацію, щоб їм не закинули зброю. Тому що там курди. А курди - це вояки. І коли вони (польська сторона. - ред) їх ріжуть, б'ють та інше, люди у відчаї. Будь-який автомат, пістолет, провокація - і військовий конфлікт", - заявив Лукашенко.

Тим часом Рада Безпеки ООН в терміновому порядку обговорить кризу з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі. Екстрене засідання ініціювали Естонія, Франція та Ірландія, повідомляє AFP. Зустріч повинна пройти за закритими дверима.

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Біженці на кордоні Білорусі з Польщею

8 листопада колони нелегальних мігрантів зібралися біля кордону Білорусі з Польщею.

Одна частина з них вирушила в ліси, інша - до контрольних пунктів пропуску, щоб перетнути білорусько-польський кордон.

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