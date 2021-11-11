У Польщі повідомили про першу смерть у таборі мігрантів на кордоні в Білорусі: померла дитина

14-річний хлопець помер у таборі мігрантів поруч з переходом у Кузню / Фото Reuters

У таборі мігрантів на польсько-білоруському кордоні зафіксували першу смерть. Від застуди помер 14-річний підліток.

Інцидент стався в таборі мігрантів поруч з переходом в Уузню, пише польське видання oko.press.

"За словами двох мігрантів з Іраку, в середу в таборі помер 14-річний курд. Він помер від застуди", - йдеться в повідомленні.

Підлітка забрали білоруські прикордонники, довезли хлопця до лікарні, але врятувати його не змогли.

Водночас білоруська сторона спростовує цю інформацію.

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"Держприкордонкомітет Білорусі спростовує інформацію про загибель дитини серед мігрантів на білорусько-польському кордоні", - повідомляють білоруські ЗМІ.

Як повідомляв Главред, у Мережі з'явилися фото із супутника, на яких видно табір мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі. Зокрема, на кадрах видно табір біженців неподалік прикордонного пункту пропуску Кузня.

Міністерство оборони Польщі опублікувало відео з білорусько-польського кордону. Зазначається, що Мінськ направив туди силовиків зі снайперськими гвинтівками і РПГ. У польському відомстві назвали це "демонстрацією влади з боку білорусів".

Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею

8 листопада колони нелегальних мігрантів зібралися біля кордону Білорусі з Польщею. Одна частина з них вирушила в ліси, інша - до контрольних пунктів пропуску, щоби перетнути білорусько-польський кордон.

10 листопада стало відомо, що дві великі групи мігрантів з Близького Сходу проникли до Польщі з Білорусі. Кілька десятків іноземців силою знесли паркани в околицях міста Кринка і села Біловежа. Деяких мігрантів вдалося повернути на лінію кордону, а інших - розшукують.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що нелегальні мігранти, які намагаються проникнути в країни Євросоюзу через Білорусь, можуть спробувати пройти через територію України.

У Соціал-демократичній партії в німецькому Бундестазі запропонували залучити Україну до розв'язання проблеми біженців на білорусько-польському кордоні. Йдеться про те, щоби мігранти чекали в Україні розгляду їхньої заявки про притулок в ЄС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що офіційний Київ не збирається приймати у своїй країні нелегальних мігрантів. За його словами, депутати від Соціал-демократичної партії Німеччини, які виступили з такою ініціативою щодо України, повинні забрати мігрантів до себе – додому або в Бундестаг.

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