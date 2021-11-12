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Що відбувається на білорусько-польському кордоні: росЗМІ повідомили про "прорив" мігрантів

12 листопада 2021, 12:43

На білорусько-польському кордоні більше сотні мігрантів спробували прорватися на польську територію.

мігранти, біженці, Білорусь
Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі / Фото Reuters

Група мігрантів сьогодні вранці, 12 листопада, зробила спробу прорватися з Білорусі на територію Польщі в районі пункту пропуску "Брузгі". Про "прорив" мігрантів повідомив Telegram-канал Sputnik Білорусь, і інформацію оперативно підхопили російські ЗМІ.

"Група мігрантів прорвалася до Польщі кілька хвилин тому. Біженці пошкодили огорожу з колючого дроту біля пункту пропуску "Брузгі", польська поліція знімала все на відео", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Sputnik Білорусь.

читайте також"З Путіним розмовляли": Лукашенко заявив про перекидання зброї з Донбасу на кордон з ПольщеюТакож повідомлялося, що група біженців, яка йшла вздовж прикордонної смуги, прибула на місце нещодавно. Очевидці відзначають, що всі чоловіки-мігранти були чисто одягнені, і їх зовнішній вигляд не вказував на те, що вони кілька ночей провели у стихійному таборі.

Натовп "провели" до основного табору

Пізніше кореспондент Sputnik Білорусь уточнив, що група біженців йшла вздовж кордону до стихійного табору, при цьому практично заходила на польську територію. Але польські силовики в пункті пропуску "Кузня" виставили максимальні кордони, знімали те, що відбувається на відео і попереджали про неприпустимість порушення кордону. Прийшовши в основний табір, група змішалася із загальною масою мігрантів.

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  • Мігранти на польсько-білоруському кордоні
    Мігранти на польсько-білоруському кордоні REUTERS
  • Мігранти на польсько-білоруському кордоні
    Мігранти на польсько-білоруському кордоні REUTERS
  • Мігранти на польсько-білоруському кордоні
    Мігранти на польсько-білоруському кордоні REUTERS
  • Мігранти на польсько-білоруському кордоні
    Мігранти на польсько-білоруському кордоні REUTERS
  • Мігранти на польсько-білоруському кордоні
    Мігранти на польсько-білоруському кордоні REUTERS
  • Мігранти на польсько-білоруському кордоні
    Мігранти на польсько-білоруському кордоні REUTERS
  • Мігранти на польсько-білоруському кордоні
    Мігранти на польсько-білоруському кордоні REUTERS

Інцидент прокоментувало Міноборони Польщі в Twitter, при цьому зазначивши, що мігранти були затримані.

"Мігранти перетнули прикордонний перехід в кузні з білоруського боку. Вони були затримані польською армією, прикордонною службою і поліцією", - повідомили у відомстві, при цьому опублікувавши відео.

Опозиційний Білоруський телеграм-канал Білорусь головного мозку повідомляє, що прориву як такого не було.

"Пропагандисти і навіть ряд кремлівських ЗМІ поспішили повідомити, що мігрантам вдалося прорвати оточення і потрапити до Польщі. Вони публікують фото великої колони нелегалів, що рухаються вздовж огорожі. Не виключено, що це якраз ті мігранти, які напередодні вночі збиралися приєднатися до табору. Однак самі мігранти пишуть в чатах, що на білоруській стороні люди у формі колону розбили: частину мігрантів відвезли в бік Литви, частину - в невідомому напрямку. Не виключено, що хунтою готуються нові провокації на інших напрямках кордону. Польські відомства прорив не підтверджують і не спростовують: повідомляється про переміщення колони (відео) вночі під контролем озброєних людей у формі і спробі переходу в Польщу, після чого мігрантів видворили", - повідомляють журналісти.

Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею

8 листопада колони нелегальних мігрантів зібралися біля кордону Білорусі з Польщею. Одна частина з них вирушила в ліси, інша - до контрольних пунктів пропуску, щоб перетнути білорусько-польський кордон.

10 листопада стало відомо, що дві великі групи мігрантів з Близького Сходу проникли до Польщі з Білорусі. Кілька десятків іноземців силою знесли паркани в околицях міста Кринка і села Біловежа. Деяких мігрантів вдалося повернути на лінію кордону, а інших - розшукують.

За оцінками білоруських прикордонників, в даний час біля кордону з Польщею налічується близько 2,3 тисячі біженців.

viber
Білорусь мигранты Польща
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