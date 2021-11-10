Мігранти атакують кордони Польщі: Варшава стягнула до кордону з Білоруссю 15 тисяч військових

Польща продовжує боротьбу з навалою мігрантів на кордоні / Reuters

Поляки на кордоні з Білоруссю розмістили 15 тисяч військовослужбовців. Кількість військових у разі такої необхідності збільшуватиметься. На сторожі порядку також знаходяться прикордонники і співробітники поліції. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Наразі на кордоні знаходиться 15 тисяч наших військових. Ця кількість збільшена. Звичайно, за необхідності, вона ще буде збільшуватися. Є прикордонна служба, є поліція. Служби готові забезпечити безпеку нашої Батьківщини", - цитує главу польського Міноборони видання pap.pl.

читайте такожДесятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар Варшави у відповідь: у Польщі поставили Лукашенку умовуНагадаємо, вночі 10 листопада, дві великі групи нелегальних мігрантів змогли прорватися до Польщі з території Білорусі. Декілька десятків людей зуміли прорвати паркани в районі Кринки і Бяловежі. Одну з груп вдалося обчислити і заарештувати.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі

У Білорусі на кордоні з Польщею зранку 8 листопада зібрався великий натовп нелегальних мігрантів, які мали намір потрапити на територію польської держави. Вони силою намагалися прорватися до Польщі, ламаючи паркан, використовуючи щипці і навіть колоди. Польські силовики відбили атаки.

Пізніше люди побудували наметовий табір біля кордону з Польщею. Варшава 9 листопада зафіксувала близько 309 спроб нелегального перетину кордону. На місці знаходяться декілька тисяч мігрантів.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував Польщу за концентрацію військ біля білоруських кордонів і попередив про небезпеку підключення до міграційної кризи Росії.