"Цей рік буде вирішальним": треба позбутися Лукашенко, щоб впоратися з РФ – Санніков

Поки нависатиме "білоруський балкон", Україна не буде в безпеці, навіть коли українські військові виженуть російських окупантів і вийдуть на кордони 1991 року.

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Щоб Україна повністю була в безпеці, потрібно позбутися також режиму Лукашенка в Білорусі, наголошує Санніков/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрін

Щоб Україна була у повній безпеці після завершення війни, яку розв’язала країна-агресорка Росія, потрібно позбутися режиму Олександра Лукашенка у Білорусі.

Поки у Білорусі керуватиме самопроголошений білоруський диктатор, загроза для Української держави ніколи не зникне. Таку думку висловив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков в інтерв’ю Главреду.

"І взагалі я кажу, що треба думати про те, як позбутися режиму Лукашенка на початку, що допоможе впоратися з Росією. Тому що поки білоруський балкон, який Лукашенко віддав у повне розпорядження російським військовим, буде нависати, тобто буде в руках диктатора, загроза нікуди не зникне", – зазначив Санніков.

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Він наголосив, що ця загроза не зникне, навіть коли українські військові вийдуть на кордони станом на 1991 рік.

"Навіть якщо припустити, що сьогодні ми закінчуємо війну, домовляємося, і навіть якщо там Росія йде повністю за межі 1991 року, то через рік буде вже більш підготовлений наліт. Тому цей рік має бути вирішальним. І все більше ознак, що так і має статися", – наголосив білоруський політичний і громадський діяч.

Санніков додав, що у Лукашенка мало шансів довго протриматися при владі в Білорусі. Адже зараз він утримується при владі в РБ лише завдяки своїм репресіям.

"Лукашенко сьогодні розв'язав такі репресії, яких ми не бачили в Європі з часів Другої світової війни. І утримується він при владі тільки завдяки їм. Закручування пружини завжди призводить до її розпрямлення. І зараз він балансує на межі. Треба почекати – думаю, він не так довго зможе втриматися при владі, тому що відбувається занадто багато несподіваних речей – то його показують абсолютно хворим, то заколот Пригожина, то ядерна зброя", – зазначив Санніков.

Хто такий Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков (Біл. Андрей Алегавіч Саннікаў; 8 березня 1954, Мінськ) – білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь", кандидат у президенти Республіки Білорусь у 2010 році, пише Вікіпедія.

Пригожин у Білорусі

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, намагається використовувати ПВК "Вагнер", щоб отримати "простір для маневру" і не допустити поглинання країни Росією, і прагне взяти "вагнерівців" під свій контроль.

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов пояснив, як Лукашенко може використати Путіна після заколоту Пригожина. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко може використовувати свої посередницькі послуги диктатору Путіну, які він надав під час заколоту Євгена Пригожина, для того, щоб зміцнити свої позиції в Білорусі.

Також Золотарьов зазначав, що після прибуття до Білорусі Пригожин може не отримати жодного простору для маневру через потенційну загрозу владі Лукашенка. Однак сам Лукашенко може використати "Вагнер" для посилення своєї військової складової, щоб змінити баланс на кордонах з Україною, Польщею і Литвою. Тоді Києву, Варшаві та Вільнюсу доведеться посилювати там свої позиції.

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