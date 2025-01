'Еліти змусять Путіна заморозити війну': Кулик назвав важелі тиску Трампа на РФ

Трамп може зменшити ціну на нафту та інші енергоресурси, але питання в тому, наскільки довго він зможе утримувати низькі ціни.

Кулик назвав важелі тиску Трампа на РФ/ колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Основні тези Кулика:

Інструменти впливу Трампа на Росію – насамперед нафта й обвал цін на енергоресурси

Проте залишається питання, наскільки довго Трамп зможе утримувати низькі ціни

Інструментами впливу президента США Дональда Трампа на країну-агресорку Росію є насамперед зменшення ціни на нафту та інші енергоресурси. Проте для цього Трамп потребує підтримки Саудівської Аравії, а також вирішення питання Венесуели й інших країн-учасників ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, Організація країн – експортерів нафти – картель, створений нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту – ред.).

Також залишається питання, наскільки довго Трамп зможе утримувати низькі ціни, бо це не лише "бурити", а й "домовлятися". Про це сказав директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду.

"Місяць ціни на рівні 40 доларів за барель може завдати Росії вагомого удару, але цього недостатньо для руйнування їхнього військово-промислового комплексу чи колапсувати економічне наповнення ведення війни. Якщо ціни утримуватимуться на низькому рівні протягом пів року, це може стати серйозною проблемою для Росії. Якщо Росія побачить, що ціни можуть впасти навіть до 20 доларів, тоді, можливо, частина еліт знайде аргументи для тиску на Путіна, аби змусити його піти на заморозку конфлікту", – зазначив Кулик.

Водночас він наголосив, що заморожування війни може бути не вигідним Україні, адже воно передбачатиме пакет зобов’язань, які, ймовірно, будуть більше для української сторони.

"Але чи вигідна нам така заморозка, і які ми будемо нести зобов’язання в її рамках? Існує ілюзія, що заморозка — це просто зупинка на лінії розділення, після чого, через деякий час, можна повернутися до цього питання. Повернутися або до війни, або до переговорів. Але це не так. Заморозка передбачає пакет зобов’язань, які, ймовірно, будуть більше для української сторони, і це треба враховувати. Причому ці компроміси будуть досить болючими для української влади", – сказав Кулик.

Він додав, що варто було б готувати українське суспільство до переговорів.

"Тому я б готував суспільство до переговорного процесу. Не уникав би цього, не формував би лише завищені вимоги до рамок переговорів, але й працював над підготовкою суспільства, знаходив би точки компромісу всередині самого суспільства. Консенсус має бути спільним", – підсумував він.

Чи може Трамп допомогти зупинити війну в Україні – останні новини

Як зазначав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" в інтерв’ю Главреду, "у РФ серйозні проблеми" – позиція Росії зміниться, якщо підключиться Трамп. Валерій Клочок пояснив, які кроки щодо України може здійснити Трамп найближчим часом і як він може вплинути на країну-агресорку Росію.

Також повідомлялося, що Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні. Трамп закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту для завершення війни в Україні.

Нагадаємо, Трамп розкритикував Зеленського через війну в Україні. Президент США заявив, що Зеленський не повинен був допускати війну з Росією.

Також Трамп зробив гучну заяву – США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну. Трамп закликає Путіна укласти мирну угоду і попереджає, що в інакшому разі Росії доведеться зіткнутися з більшим економічним тиском.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

