Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Еліти змусять Путіна заморозити війну": Кулик назвав важелі тиску Трампа на РФ

Альона Вороніна
24 січня 2025, 15:46
131
Трамп може зменшити ціну на нафту та інші енергоресурси, але питання в тому, наскільки довго він зможе утримувати низькі ціни.
'Еліти змусять Путіна заморозити війну': Кулик назвав важелі тиску Трампа на РФ
Кулик назвав важелі тиску Трампа на РФ/ колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Основні тези Кулика:

  • Інструменти впливу Трампа на Росію – насамперед нафта й обвал цін на енергоресурси
  • Проте залишається питання, наскільки довго Трамп зможе утримувати низькі ціни

Інструментами впливу президента США Дональда Трампа на країну-агресорку Росію є насамперед зменшення ціни на нафту та інші енергоресурси. Проте для цього Трамп потребує підтримки Саудівської Аравії, а також вирішення питання Венесуели й інших країн-учасників ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, Організація країн – експортерів нафти – картель, створений нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту – ред.).

Також залишається питання, наскільки довго Трамп зможе утримувати низькі ціни, бо це не лише "бурити", а й "домовлятися". Про це сказав директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду.

відео дня

"Місяць ціни на рівні 40 доларів за барель може завдати Росії вагомого удару, але цього недостатньо для руйнування їхнього військово-промислового комплексу чи колапсувати економічне наповнення ведення війни. Якщо ціни утримуватимуться на низькому рівні протягом пів року, це може стати серйозною проблемою для Росії. Якщо Росія побачить, що ціни можуть впасти навіть до 20 доларів, тоді, можливо, частина еліт знайде аргументи для тиску на Путіна, аби змусити його піти на заморозку конфлікту", – зазначив Кулик.

Водночас він наголосив, що заморожування війни може бути не вигідним Україні, адже воно передбачатиме пакет зобов’язань, які, ймовірно, будуть більше для української сторони.

"Але чи вигідна нам така заморозка, і які ми будемо нести зобов’язання в її рамках? Існує ілюзія, що заморозка — це просто зупинка на лінії розділення, після чого, через деякий час, можна повернутися до цього питання. Повернутися або до війни, або до переговорів. Але це не так. Заморозка передбачає пакет зобов’язань, які, ймовірно, будуть більше для української сторони, і це треба враховувати. Причому ці компроміси будуть досить болючими для української влади", – сказав Кулик.

Він додав, що варто було б готувати українське суспільство до переговорів.

"Тому я б готував суспільство до переговорного процесу. Не уникав би цього, не формував би лише завищені вимоги до рамок переговорів, але й працював над підготовкою суспільства, знаходив би точки компромісу всередині самого суспільства. Консенсус має бути спільним", – підсумував він.

Чи може Трамп допомогти зупинити війну в Україні – останні новини

Як зазначав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" в інтерв’ю Главреду, "у РФ серйозні проблеми" – позиція Росії зміниться, якщо підключиться Трамп. Валерій Клочок пояснив, які кроки щодо України може здійснити Трамп найближчим часом і як він може вплинути на країну-агресорку Росію.

Також повідомлялося, що Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні. Трамп закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту для завершення війни в Україні.

Нагадаємо, Трамп розкритикував Зеленського через війну в Україні. Президент США заявив, що Зеленський не повинен був допускати війну з Росією.

Також Трамп зробив гучну заяву – США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну. Трамп закликає Путіна укласти мирну угоду і попереджає, що в інакшому разі Росії доведеться зіткнутися з більшим економічним тиском.

Читайте також:

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін Віталій Кулик
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Росія вкрала в Штатів важливий проект ракети: Трамп виступив з гучною заявою

Росія вкрала в Штатів важливий проект ракети: Трамп виступив з гучною заявою

16:41Світ
В Україну повернули тіла 757 загиблих військових із 5 напрямків фронту

В Україну повернули тіла 757 загиблих військових із 5 напрямків фронту

16:09Україна
Під захист "парасольки": НАТО розглядає два варіанта гарантій безпеки - FP

Під захист "парасольки": НАТО розглядає два варіанта гарантій безпеки - FP

16:03Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 25 січня: Овнам - несподіваний подарунок, Левам - успіх

Гороскоп на завтра 25 січня: Овнам - несподіваний подарунок, Левам - успіх

"Благословила": Волочкова похвалилася зятем - 19-річна Аріадна поспішає заміж

"Благословила": Волочкова похвалилася зятем - 19-річна Аріадна поспішає заміж

Магнітна буря раптово посилюється: коли країну атакує потужний сонячний спалах

Магнітна буря раптово посилюється: коли країну атакує потужний сонячний спалах

Трамп виганяє зі США відомих росіян: хто потрапив під депортацію

Трамп виганяє зі США відомих росіян: хто потрапив під депортацію

"Попруть туди": РФ націлилася на захоплення двох областей України – тривожний прогноз

"Попруть туди": РФ націлилася на захоплення двох областей України – тривожний прогноз

Останні новини

17:19

Путін заявив, що Росія готова до переговорів про завершення війни - деталі

17:15

Наступ РФ застопорився: чому Покровський напрямок не по зубам ворогу

17:04

У зрадниці Лоліти зривається тур по РФ - що відбувається

16:49

Драматичний український мінісеріал "Якщо кохаєш – скажи" уже доступний на Київстар ТБ новини компанії

16:41

Росія вкрала в Штатів важливий проект ракети: Трамп виступив з гучною заявою

У перші 100 днів Трампа можуть початися переговори з Росією, але це не рівнозначно припиненню війни - КуликУ перші 100 днів Трампа можуть початися переговори з Росією, але це не рівнозначно припиненню війни - Кулик
16:37

Велика небезпека: Трамп може запустити процес переговорів, але є нюанс - Кулик

16:17

"Повна фігня": в МЗС України різко відповіли РФ на забаганку щодо НАТО

16:15

Копійчаний засіб вимиє вікна без розводів за 30 секунд: і це не оцет

16:09

В Україну повернули тіла 757 загиблих військових із 5 напрямків фронту

Реклама
16:03

Під захист "парасольки": НАТО розглядає два варіанта гарантій безпеки - FP

15:51

"Не можу повірити": відомі блогери чутливо відреагували на загибель Анни Жук

15:46

"Еліти змусять Путіна заморозити війну": Кулик назвав важелі тиску Трампа на РФ

15:25

Кремль буде змушений вступити в переговори: експерт назвав умову

15:19

Військові КНДР закінчуються: розвідка розкрила проблеми ворога на Курщині

15:09

Кольорові наклейки на бананах: що вони можуть "розповісти" про фрукт

14:45

Зниження віку мобілізації в Україні до 18 років: експерт оцінив вимогу США

14:20

В обхід по Дніпропетровщині: ворог може реалізувати небезпечний сценарій - Ступак

14:19

Ціни полетіли вверх: в Україні популярний овоч коштуватиме в рази більше

14:19

Зірки ближче, ніж будь-коли: телеканал ТЕТ запускає новий сезон проєкту "Ближче до зірок"

14:13

Прорив армії РФ до Дніпропетровщини: Цехоцький зробив неочікуваний прогноз

Реклама
14:09

Навіщо водії провітрюють салон авто навіть взимку: причину знають не всі

13:46

Машина повністю розбита: відома блогерка загинула у страшній ДТПВідео

13:44

У РФ назвали умову завершення війни в Україні та висунули нахабний ультиматум

13:36

Де захований орел: знайти птаха за 5 секунд зможуть одиниці

13:31

Наглядова рада продовжила контракт з директором Агенції оборонних закупівель на рік

13:12

В Україні вдарить +15 градусів: синоптикиня назвала дату потепління

13:07

Путін хоче якнайшвидшої зустрічі із Трампом для переговорів: до чого готується РФ

13:02

Літак з українськими полоненими був не один: нові деталі катастрофи Іл-76

12:56

Відомий блогер здивував зізнанням про проблеми з алкоголем і наркотиками

12:47

Одні з найбільших в Росії: Генштаб підтвердив прильоти по Рязані й Брянську

12:43

Орбан висунув Києву умову для продовження санкцій проти РФ: чого хоче Угорщина

12:39

Загроза оточення на сході: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

12:23

Наслідки не мають меж: з РФ на Україну сунула екокатастрофа - де вже забруднено

12:18

Окупанти спалюють своїх: як змінилась ситуація біля Часового Яру - Снєгирьов

12:10

Аномальне тепло накриє Україну: коли будуть рекордно високі для зими температури

11:59

"Сиди тихенько": український співак поплатився за критику втікача Винника

11:50

РФ намагається прорвати оборону ЗСУ під Куп'янськом: ситуація загострюється

11:49

Трамп виганяє зі США відомих росіян: хто потрапив під депортацію

11:24

Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю - WSJ

11:23

Кого не мобілізують з 1 лютого 2025 року: повний перелік категорій

Реклама
11:19

Китайський гороскоп на завтра 25 січня: Кроликам – розчарування, Козлам – падіння

10:50

Коли з'являться миротворці в Україні: Європа веде переговори із США - Bloomberg

10:50

КНДР прискорила підготовку військ до відправлення в РФ – розвідка Південної Кореї

10:44

Беремо картоплю і готуємо новий рецепт: деруни за 5 хвилин

10:25

Україну атакували майже 60 дронів: сили ППО збивали "Шахеди" в семи областяхФото

10:24

"Ми україночки": путіністки Успенська та Повалій здивували спільною заявою

10:10

Армія РФ прорвалась у Донецькій області: в ISW розкрили невтішну ситуацію на фронті

09:58

Старша донька Ольги Сумської отримала роботу в Москві - деталі

09:42

США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну: Трамп зробив гучну заяву

09:40

Трамп хоче створити найсильнішу армію у світі: чи реалізує плани президент СШАВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти