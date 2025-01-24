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"Не ангел": Трамп розкритикував Зеленського через війну в Україні

Анна Ярославська
24 січня 2025, 08:08
367
Президент США заявив, що Зеленський не повинен був допускати війну з Росією.
Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Дональд Трамп розкритикував Зеленського / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Що Трамп сказав про Зеленського
  • Чому президент США вважає, що Зеленський - "не ангел"

Президент США Дональд Трамп розкритикував свого українського колегу Володимира Зеленського, заявивши, що глава України - "не ангел".

"Він не повинен був допустити цю війну", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.

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Глава Білого дому додав, що Зеленський "бореться з набагато більшим суб'єктом, набагато більшим, набагато потужнішим".

"Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду", - зазначив Трамп.

Заяви Трампа про війну в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після своєї інавгурації 20 січня заявив про наміри домогтися завершення російсько-української війни. За словами глави Білого дому, війна між Росією і Україною повинна завершитися "якомога швидше".

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Найгучніші обцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Трамп також заявив, що Росія зіткнеться з "великими проблемами", якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться укласти угоду про припинення війни в Україні.

Глава Білого дому стверджує, що апровадить нові санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо війни в Україні.

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