"Не ангел": Трамп розкритикував Зеленського через війну в Україні

Президент США заявив, що Зеленський не повинен був допускати війну з Росією.

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Дональд Трамп розкритикував Зеленського / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

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Що Трамп сказав про Зеленського

Чому президент США вважає, що Зеленський - "не ангел"

Президент США Дональд Трамп розкритикував свого українського колегу Володимира Зеленського, заявивши, що глава України - "не ангел".

"Він не повинен був допустити цю війну", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.

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Глава Білого дому додав, що Зеленський "бореться з набагато більшим суб'єктом, набагато більшим, набагато потужнішим".

"Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду", - зазначив Трамп.

Заяви Трампа про війну в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після своєї інавгурації 20 січня заявив про наміри домогтися завершення російсько-української війни. За словами глави Білого дому, війна між Росією і Україною повинна завершитися "якомога швидше".

Найгучніші обцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Трамп також заявив, що Росія зіткнеться з "великими проблемами", якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться укласти угоду про припинення війни в Україні.

Глава Білого дому стверджує, що апровадить нові санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо війни в Україні.

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