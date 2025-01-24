"Не ангел": Трамп розкритикував Зеленського через війну в Україні

Ви дізнаєтеся:
- Що Трамп сказав про Зеленського
- Чому президент США вважає, що Зеленський - "не ангел"
Президент США Дональд Трамп розкритикував свого українського колегу Володимира Зеленського, заявивши, що глава України - "не ангел".
"Він не повинен був допустити цю війну", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.
Глава Білого дому додав, що Зеленський "бореться з набагато більшим суб'єктом, набагато більшим, набагато потужнішим".
"Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду", - зазначив Трамп.
Заяви Трампа про війну в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після своєї інавгурації 20 січня заявив про наміри домогтися завершення російсько-української війни. За словами глави Білого дому, війна між Росією і Україною повинна завершитися "якомога швидше".
Трамп також заявив, що Росія зіткнеться з "великими проблемами", якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться укласти угоду про припинення війни в Україні.
Глава Білого дому стверджує, що апровадить нові санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо війни в Україні.
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