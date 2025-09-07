"Гарантія безпеки для РФ": Кадиров назвав умову закінчення війни в Україні

Глава Чечні заявив, що "цілі СВО" ще не були досягнуті.

Що сказав Кадиров:

"Війну в Україні закінчувати ще не можна"

"Україна має стати регіоном чи округом Росії"

Росії зараз невигідно припиняти бойові дії. Про це заявив глава Чечні Рамзан Кадиров в інтерв'ю "РИА Новости". Він стверджує, що "цілі СВО" ще не були досягнуті.

"Я взагалі не прихильник зупинки бойових дій за нинішнього стану справ у зоні. Вважаю, що припиняти бойові дії зараз нам не вигідно… Цілі та завдання СВО взяті не зі стелі — це гарантія безпеки всієї нашої країни", — сказав Кадиров.

Глава Чечні додав, що мир можливий лише за умови, якщо "Україна стане регіоном РФ". Якщо цього не станеться, то Росії нібито загрожуватиме небезпека.

"Мир на наших кордонах можливий лише тоді, коли Україна стане регіоном чи округом Росії", — видав Кадиров.

Завершення війни в Україні - думка експерта

Війна в Україні може тривати ще 3-4 роки. Про це під час чату на Главреді заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що будь-яка війна ділиться на кілька періодів, які вкладаються в певні часові рамки. Спершу буде звільнення Криму, потім буде тривати робота над звільненням сухопутного коридору.

"Припустимо, 2026 рік буде роком звільнення Криму (або сухопутного коридору), 2027-й - роком звільнення сухопутного коридору (або Криму) ... Якби 1 липня 2025 року розпочалася визвольна операція (а, до речі, вона розпочалася - ударами по Криму і постійним знищенням ППО противника на півострові), відрахуйте три-чотири роки. Не раніше. Тож у цьому випадку війна дійсно може закінчитися приблизно у 2028-2029 роках", - підсумував він.

Останні новини про Кадирова

У Рамзана Кадирова є 14 дітей від різних жінок, проте помітну роль у його планах на майбутнє відіграють тільки двоє - 26-річна Айшат і 17-річний Адам. За інформацією "Новой газеты. Європа", саме на Адама, якого в Чечні називають "молодим двійником Рамзана", Кадиров покладає основні надії щодо передачі влади.

Як писав Главред, стан здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова погіршується, що активізувало процеси, пов'язані з можливою зміною влади в регіоні. Кадиров, за даними ЗМІ, вже визначився зі своїм наступником і почав процес передачі влади в республіці та підготовки "імунітету" від Кремля.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що Кадиров просить звільнити його з посади. Коли співробітники медіа запитали у нього, що він може відповісти на чутки про його можливу відставку, він сказав, що сам хоче залишити посаду.

Інші новини:

Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

