'Мені залишилося небагато': Кадиров опублікував відео на фоні чуток про хворобу

Кадиров не спростував тієї інформації, що він тяжко хворий.

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Кадиров відреагував на новини про хворобу / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

Коротко:

Кадиров опублікував відео, в якому розмірковує про смерть

Глава Чечні не спростував інформації, що він тяжко хворий

У понеділок, 26 травня, голова Чечні Рамзан Кадиров відреагував на чутки про свою хворобу. Що цікаво, чеченський диктатор не заперечував напряму, що його стан погіршився. Відповідне відео Кадиров опублікував у Telegram.

На ньому він мовчки йде поруч зі старовинною вежею, а відеоряд супроводжує закадровий голос, який начитала інша людина.

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"Все частіше чую плітки про мою хворобу. Мовляв, я помираю, мені залишилося небагато. По-перше, хвороба і смерть — це шлях кожної людини. Ніхто з тих, хто живе, не оминув цієї дороги. По-друге, ні хвороба, ні загроза не вкорочують життя. Його довжину визначає лише той, хто подарував дихання", — йдеться у відео.

Далі у відео говориться, що якщо Кадирову "судилося "прожити 50, 60 чи 70 років, то він їх проживе "як передбачено", і "ніхто не забере жодного дня".

Також у відео голова Чечні назвав пліткарів "мишами без мужності", які ховаються за кордоном.

При цьому, Кадиров не спростував тієї інформації, що він тяжко хворий.

Дивіться відео, у якому Кадиров розмірковує про смерть:

Можливе звільнення Кадирова – що відомо

Як писав Главред, стан здоров’я голови Чечні Рамзана Кадирова погіршується, що активізувало процеси, пов’язані з можливою зміною влади в регіоні. Кадиров, за даними ЗМІ, вже визначився із своїм наступником та почав процес передачі влади в республіці та підготовки "імунітету" від Кремля.

У Рамзана Кадирова є 14 дітей від різних жінок, однак помітну роль у його планах на майбутнє відіграють лише двоє — 26-річна Айшат і 17-річний Адам. За інформацією "Новой газеты. Европа", саме на Адама, якого в Чечні називають "молодим двійником Рамзана", Кадиров покладає основні надії щодо передачі влади.

Нещодавно зʼявилася інформація про те, що Кадиров просить звільнити його з посади. Коли співробітники медіа запитали у нього, що він може відповісти на чутки про його можливу відставку, він сказав, що сам хоче покинути посаду.

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Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

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