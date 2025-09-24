Здоров'я підводить Кадирова: аналітик спрогнозувала проблеми для Чечні і Кремля

Кремль і Кадиров не мають спільної позиції щодо майбутнього глави Чечні.

https://glavred.net/world/zdorove-podvodit-kadyrova-analitik-sprognozirovala-problemy-dlya-chechni-i-kremlya-10700873.html Посилання скопійоване

Син Кадирова не подобається Кремлю у ролі наступника нинішнього глави Чечні / Колаж: Главред, фото: t.me/RKadyrov_95, скріншот

Що сказала Курносова:

Стан здоров'я Кадирова стрімко погіршується

Кремль не хоче, щоб наступником Кадирова став його син

Після відходу Кадирова може виникнути серйозна загроза для Кремля

Чутки про погіршення стану здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова з'явилися ще кілька місяців тому. Станом на сьогодні видно, що його стан погіршується практично з кожним днем.

Про це в інтерв'ю Главреду розповіла політичний аналітик Ольга Курносова. За її словами, смерть Кадирова цілком можлива і стане причиною його відходу від влади.

відео дня

Чому хворий Кадиров продовжує керувати Чечнею

Попри погіршення свого здоров'я Рамзан Кадиров продовжує займати посаду глави Чечні. Він вирішив це не спроста. Справа в тому, що Кадиров хоче, щоб його наступником став син Адам. Але проблема у Кремлі, який з цим не згоден.

Дивіться відео про відставку Козака, Симоньян і Кадирова:

"Безперечно, якщо Кадирова не стане, баланс сил зміниться. У клановій системі Чечні клан Кадирова різко втратить свої можливості, які він мав за життя Рамзана. І Кремль, звичайно, поставить когось, хто буде набагато більше пов'язаний із Москвою, ніж із Чечнею", - пояснила аналітик.

Що станеться після відходу Кадирова від влади

Якщо Кремль призначить "свого" наступника, ситуація зміниться як і у самій Чечні, так і у Північному Кавказі, а можливо, й ширше - в усіх мусульманських республіках Росії.

"Кадиров намагався позиціонувати себе як куратора всього російського мусульманства, і з його відходом цей баланс почне змінюватися", - зазначила Курносова.

В результаті мусульманські республіки можуть таїти для Кремля дуже велику загрозу, адже існують давні проблеми у відносинах Чечні з іншими республіками Північного Кавказу. Також залишаються складними для управління ситуації в Татарстані та Башкортостані.

Стан здоров'я Кадирова - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у липні цього року лава Чечні Рамзан Кадиров, який відреагував на чутки про свою хворобу, тонув на турецькому курорті в місті Бодрум.

Після цього, як повідомляли ЗМІ, главу Чечні доправили в лікарню, а вже наступного дня він залишив медзаклад під посиленою охороною. Кадиров тоді довго не з'являвся на публіці.

Напередодні голова Чечні Рамзан Кадиров відреагував на чутки про свою хворобу. Що цікаво, чеченський диктатор не заперечував напряму, що його стан погіршився.

Більше новин:

Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред