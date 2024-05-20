Експерт пояснив, чи ризикне Китай воювати своєю армією на боці Путіна

Малоймовірно, що Китай може більш активно втручатися, тобто залучати свої збройні сили в україно-російську війну, вважає Максим Розумний.

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Чи ризикне Китай воювати своєю армією на боці Путіна: Максим Розумний дав пояснення / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Китайська комуністична влада навряд чи безпосередньо братиме участь військами в україно-російській війні на боці Кремля. Про це в інтерв'ю Главреду розповів доктор політичних наук Максим Розумний.

"Не думаю, що Китай може більш активно втручатися, тобто залучати свої збройні сили в цю війну. Тому що ситуація складається таким чином, що військової потужності Росії достатньо для протистояння Україні. Після того, як ми побачили ліміти західної підтримки по зброї і ліміти українського суспільства в плані мобілізації, стає зрозумілим, що розбити Росію на полі бою в цій ситуації навряд чи вдасться. Усі інші варіанти для Китаю є задовільними, однак у цій ситуації він не буде відкрито ставати на бік агресора, оскільки для нього це погано як в іміджевому плані, так і з інших точок зору. Тому прямої участі Китаю в цій війні не буде, оскільки Китай уже й так серйозно залучений до забезпечення збройної могутності РФ", - сказав він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, президент Франції Еммануель Макрон привітав зобов'язання Пекіна утримуватися від продажу будь-якої зброї Москві і передачі Росії будь-якої допомоги.

Оборонні заводи Росії виробляють зброю і боєприпаси з надзвичайною швидкістю, що стало можливим завдяки підтримці з боку Китаю, який постачає їм верстати, мікроелектроніку та оптику. Без допомоги з Китаю Москві не вдалося б досягти таких результатів, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

У російсько-українській війні не повинно бути переможців і переможених. Інші країни не повинні дискредитувати або нападати на звичайні відносини між Китаєм і Росією. Про це заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь на брифінгу, коментуючи телефонну розмову між лідерами Китаю і США.

Відносини Китаю і Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повномасштабного вторгнення в Україну і санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів з агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати в Росію верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи таким чином її бюджет. Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися прихильності Сі Цзіньпіня, чим пояснюється нещодавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або протиснути тісні стосунки КНР і РФ шляхом попереджень та накладенням санкцій. Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той і надалі постачатиме в Росію товари подвійного призначення.

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