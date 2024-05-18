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Коли почнуться переговори про мир і до чого тут Китай: експерт дав відповідь

Анна Ярославська
18 травня 2024, 04:35
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Китай декларує необхідність поваги і підтримки територіальної цілісності та суверенітету України, але є "але".
Виталий Кулик, флаг Китая
Україна має не дуже гарну історію взаємин із Китаєм, нагадав Віталій Кулик / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Китай залишається складним партнером для України. Якщо вже й грати з КНР, то в якусь гру конструювання нової парадигми безпеки. Також не варто вступати в переговори, в яких нам можуть нав'язати невигідні зобов'язання. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За словами експерта, попри те, що Китай декларує необхідність поваги і підтримки територіальної цілісності та суверенітету України, він завжди робить застереження про те, що слід враховувати ситуацію "на землі" та нерозривність безпекового простору.

"Тобто щоб Україна враховувала безпекові інтереси Росії та не створювали точок напруги, які безпосередньо шкодитимуть геополітичним інтересам Китаю", - пояснив він.

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Кулик нагадав, що Україна має не дуже гарну історію взаємин із Китаєм, коли ми щось обіцяли і не робили.

"Китай це дуже добре пам'ятає - нам цього ніхто не пробачив, хоча це й робили колишні режими, зокрема Янукович і його оточення. Однак очевидно, що в разі вступу у взаємодію з Китаєм, від України вимагатимуть більше таких зобов'язань. І тут постає питання про те, що ми можемо собі дозволити, які зобов'язання можемо реалізувати, що матиме негативні стратегічні наслідки, і чи взагалі варто вплутуватися в цю історію без надійних партнерів з боку Заходу", - вважає експерт.

Кулик додав, що поки що ми готові говорити, взаємодіяти, шукати допомогу, просити про якісь невеликі посередницькі кейси, торгувати, але входити у великий переговорний трек поки передчасно. Якщо це і станеться, то ближче до осені, вважає він.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Візит Путіна до Китаю і переговори про мир - останні новини

16-17 травня російський диктатор Володимир Путін перебуватиме в Китаї на запрошення лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Напередодні візиту Путін заявив, що він підтримує план Китаю щодо врегулювання війни в Україні. При цьому глава Кремля заявив, нібито Пекін "розуміє конфлікт і що за ним стоїть".

Коли почнуться переговори про мир і до чого тут Китай: експерт дав відповідь
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Прессекретар господаря Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін обов'язково обговорюватиме війну в Україні на переговорах із Сі Цзіньпіном.

"Україна обов'язково буде обговорюватися", - сказав Пєсков.

У Держдепі Сполучених Штатів Америки перед візитом Путіна до Китаю зробили важливе звернення до Пекіна. У Держдепі закликали КНР припинити підтримку країни-агресора Росії в її агресивній політиці проти України, якщо Пекін розраховує відновити продуктивні відносини з Європою.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

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