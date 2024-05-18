'Доведеться рахуватися': Зеленський пояснив позицію Китаю щодо війни в Україні

Володимир Зеленський зазначив, що чим більше країн, що мають вплив на Росію буде на боці України, тим ефективнішими будуть переговори щодо справедливого миру.

https://glavred.net/ukraine/pridetsya-schitatsya-zelenskiy-obyasnil-poziciyu-kitaya-otnositelno-voyny-v-ukraine-10566131.html Посилання скопійоване

Зеленський пояснив позицію Китаю щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Україна сподівається на участь Китаю у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні в Швейцарії, оскільки офіційний Пекін має суттєвий вплив на Росію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму інтерв’ю AFP.

Глава держави закликав Китай і країни, що розвиваються, взяти участь у мирному саміті, який наступного місяця прийматиме нейтральна Швейцарія. Росію не було запрошено на перший Глобальний мирний саміт.

Зеленський також пояснив позицію Китаю щодо війни в Україні, зауваживши, що китайські політики переконані, що поразка Росії у цьому конфлікті спричинить не просто поразку для Росії, а перемогу для Сполучених Штатів.

відео дня

За словами президента, Китай повинен брати участь у переговорах, оскільки це одна з країн, яка має вплив на РФ.

"... вони мають вплив на Росію, і чим більше таких країн буде на нашому боці, тим більше Росії доведеться рухатися і [більше країн - ред.] з якими доведеться рахуватися. Ми хочемо, щоб війна закінчилася справедливим миром для нас, тоді як Захід хоче, щоб війна закінчилася. Крапка. Якомога швидше. І для них це справедливий мир", - сказав Зеленський.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - візит Путіна до КНР

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін прибув з дводенним візитом до Китаю, де зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном, привізши з собою майже всіх ключових чиновників РФ. У четвер, 16 травня, Путін і Сі Цзіньпін провели переговори, які тривали дві з половиною години. Перед цим відбулася урочиста церемонія зустрічі на площі Будинку народних зборів у Пекіні, де Путіна і Сі Цзіньпіна вітали залпами гармат.

Водночас, Китай залишається складним партнером для України. Важливо вести з КНР гру на побудову нової парадигми безпеки, уникаючи нав’язування невигідних зобов’язань. Про це розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. За його словами, хоча Китай декларує підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, він завжди зазначає необхідність врахування ситуації "на землі" та нерозривності безпекового простору.

Україну не змушують до перемовин з Росією, але у світі відчувається певна атмосфера очікування таких переговорів. Київ планує за підсумками Саміту миру отримати механізм для вирішення безпекових, гуманітарних, енергетичних та судноплавних питань. Перед початком перемовин з Москвою потрібно розробити детальний план, узгоджений зі світовим співтовариством, і опрацювати його. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред