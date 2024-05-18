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Китай "наривається на санкції": коли Пекін може піти на поступки – думка

Олексій Тесля
18 травня 2024, 01:30
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Внутрішньополітична турбулентність у Китаї хоч і можлива, але малоймовірна, вважає Віталій Кулик.
Кулик
/ Колаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, Facebook/vitalii.kulik

Контракти Китаю з РФ на постачання товарів подвійного призначення цілком можуть підпадати під санкційні обмеження, заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Без державних компаній ці поставки неможливі, тому що Китай не має можливості вести вільну торгівлю компаніями, якщо йдеться про чутливі сектори подвійного призначення", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що якщо Китай погоджується на це, то він має розуміти, що "наривається на санкції не тільки з боку США, а й ЄС", що може спонукати його до контрольованих обсягів цих постачань, які б не переходили розумні межі.

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"Як це буде далі, тобто чи будуть проконтрольовані поставки, а самообмеження Китаю реалізовані та витримані - покаже час. Тому що і в Британії, і в Німеччині попереду вибори. Китайці це знають, і для них немає загрози зміни політичного режиму", - пояснив він.

Водночас співрозмовник зазначив, що внутрішньополітична турбулентність у Китаї хоч і можлива, але малоймовірна. Отже, щойно зміниться влада в цих двох країнах, тоді ж можливий і перегляд поведінки Пекіна щодо європейців.

"Якщо їхній курс у війні щодо Росії не зазнає суттєвого коригування, відповідно, тоді домовленості працюватимуть і розширюватимуться. Тому тут я бачу більше тактичних домовленостей, які більше впливають на збереження позицій Китаю. Насамперед - на європейських ринках. Сі Цзіньпін захищає свою присутність у Європі і готовий до тактичних поступок, але не більше", - додав Кулик.

Раніше повідомлялося, що Путін заявив, що він підтримує план Китаю щодо врегулювання війни в Україні. При цьому глава Кремля заявив, нібито Пекін "розуміє конфлікт і що за ним стоїть".

Нагадаємо, історик і військовий експерт Михайло Жирохов спрогнозував хід переговорів Путіна і Сі Цзіньпіна. Жирохов зазначив, що візит Путіна до Китаю має таку ж важливість, як будь-який інший візит президента до Вашингтона.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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