Експерт пояснив, чого і кого варто боятися диктатору Путіну

Як каже Вадим Денисенко, диктатору Путіну слід очікувати проблем не стільки від військовослужбовців, скільки від економіки країни-агресора РФ.

https://glavred.net/world/ekspert-poyasnil-chego-i-kogo-stoit-boyatsya-diktatoru-putinu-10532093.html Посилання скопійоване

Диктатору Путіну варто боятися проблем з економікою в РФ - Вадим Денисенко / колаж Главред, скріншот з відео і Facebook

На даний момент малоймовірно, що Кремль активізував створення нових ПВК, тому що путінський режим побоюється протестів в країні-агресорі РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, радник керівника УДА з інформаційних питань Вадим Денисенко.

"Якщо дивитися на цю історію, як на повторення "Вагнера", то це не так – станом на зараз, ймовірність такого сценарію мінімальна, якщо взагалі не нульова. Принаймні до президентських виборів. Але в той же час Кремль завжди боїться подібних історій, і тому Путін намагається утримувати баланс. Є різні відомства зі своїми силовими частинами, які дуже часто між собою конкурують", ‒ сказав він.

Як каже Денисенко, диктатору Путіну слід очікувати проблем не стільки від військовослужбовців, скільки від соціально-економічної ситуації в країні-агресорі РФ.

відео дня

"Путіну слід чекати "чорних лебедів" не стільки від військових, а від соціально-економічної ситуації. Починаючи з умовної "яєчної" кризи і завершуючи всім, що відбувається в Підмосков'ї або Волгограді, де прорвало труби і тисячі людей знаходяться без тепла і світла", ‒ сказав він.

Хто такий Вадим Денисенко Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) – журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання. У 1997 закінчив Київський університет імені Т.Шевченка, спеціалізація "Українська мова і література", в 1998 – факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.

Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича, співзасновник Еспресо TV, співавтор книги про наріжні закони функціонування політики "політики не брешуть"), пише Вікіпедія. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2020-2023). З вересня 2023 по теперішній час – радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань.

Війна Росії проти України-останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, співдиректор з програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник зазначив, що Україна не має обмежень щодо використання своєї зброї по території Росії.

Як говориться в повідомлення Міністерства оборони Великої Британії, останні атаки Росії по території України свідчать про те, що російське командування змінило свій підхід до проведення дальніх ударів.

У Маріуполі учасники руху опору знищили 17 російських військових, використовуючи отруйну речовину, яку додали до алкоголю.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.