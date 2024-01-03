Обмежень немає: експерт пояснив, чим Україна може бити по території РФ

Україна має суверенне право здійснювати оборону, підкреслив Олексій Мельник.

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Олексій Мельник прокоментував можливість ударів України по території РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН скріншот

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник прокоментував питання про те, якою зброєю Україна може бити по країні-агресору РФ.

В інтерв'ю Главреду він підкреслив, що обмежень щодо використання власної зброї по території РФ для України немає.

"Більш того, Україна з перших місяців повномасштабного вторгнення кілька разів намагалася за допомогою безпілотників і проведення диверсійних операцій завдати ударів по РФ", - говорить експерт.

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За його словами, на все те, де не застосовується далекобійна Західна зброя, партнери дивляться як на суверенне право України здійснювати оборону.

"Однак коли, наприклад, Україна проводила операції стратегічного рівня проти портової інфраструктури, партнери намагалися нас стримати, оскільки це мало б наслідки для глобальної торгівлі. Але, за великим рахунком, все, що стосується дронів дальнього радіусу дії українського виробництва і вибору цілей для їх атак, наші партнери не тільки будуть погоджуватися з українським вибором, але і по можливості навіть сприяти нам в плані надання розвідувальної інформації", - додав Мельник.

Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Як раніше повідомлялося, Сили оборони вдарили по військових РФ у Бєлгороді. Неефективна робота ППО РФ призвела до жертв і завдала руйнування цивільній інфраструктурі Бєлгорода.

Також речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що Сили оборони України можуть завдати удар по аеродрому на території Ростовської області Росії. За його словами, саме з цього аеродрому вилітають літаки, які обстрілюють українські міста.

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