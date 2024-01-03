Нова тактика ракетних ударів: у британській розвідці назвали цілі РФ в Україні

Росія збільшила інтенсивність своїх дальніх ударних операцій проти України, підкреслили в розвідці Британії.

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РФ змінює тактику ракетних ударів по Україні / Міноборони РФ

Останні російські удари по території України свідчать про зміну підходів російського командування до проведення дальніх ударів.

Про це повідомляє в соцмережі Х (колишній Twitter) Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"З 29 грудня 2023 року Росія збільшила інтенсивність своїх дальніх ударних операцій проти України. Її сили задіяли значну частину запасів крилатих і балістичних ракет повітряного базування, які вони накопичили за останні місяці", - вказується в повідомленні.

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Відзначається, що ці удари, ймовірно, в першу чергу були спрямовані проти оборонної промисловості України. Це контрастує з великими атаками минулої зими, в ході яких основний упор був зроблений на удари по енергетичній інфраструктурі України. Також у міністерстві нагадали, що, схоже, Росія була готова відновити цю кампанію, завдавши ударів по енергетичних об'єктах на початку грудня 2023 року.

"Ці нові операції передбачають, принаймні, тимчасову зміну підходу Росії до нанесення дальніх ударів. Російські фахівці з планування, безумовно, усвідомлюють зростаючу важливість стосовно оборонно-промислового потенціалу в міру підготовки до тривалої війни", - йдеться в повідомленні.

/ @DefenceHQ

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви. Окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами-камікадзе 2 січня.

Нагадаємо, вранці 2 січня у Києві прогриміли вибухи. Окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55. Також РФ вдарила ракетами "Кинджал".

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

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