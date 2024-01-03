Різанина в Маріуполі: партизани приспали та ліквідували 17 окупантів

Окупанти терміново заборонили продавати алкоголь військовим у Маріуполі.

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У Маріуполі знищили 17 військових РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, mrpl.city

В окупованому Маріуполы Донецької області учасники руху Спротиву знищили 17 російських військових.

Для успішної операції вони застосували отруєну партію алкоголю, йдеться в повідомленні Telegram-каналу Ukraine NOW.

При цьому цитуються повідомлення російських пабліків, в яких підтверджується ця інформація:

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"У новорічну ніч невідомі приспали і підло вбили 17 наших військових... Можливо, діяли диверсанти, які раніше здійснювали вбивства в Маріуполі", - пишуть в роспабліках.

Зазначимо, що у зв'язку з цим окупанти ще раз заборонили продавати алкоголь військовим.

"Маріупольський Спротив повідомляє, що поставив партію отруєного алкоголю в мережі так званих "наливайок", що спеціалізуються на продажу алкоголю саме окупантам", - уточнюється в повідомленні.

/ Ukraine NOW

/ Ukraine NOW

Раніше повідомлялося про те, що у Маріуполі підірвали авто окупанта-поліцейського. У Маріуполі підірвали автомобіль поліцейського-окупанта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Маріуполі збільшилася кількість нових могил. Це можуть бути перепоховання загиблих маріупольців під час блокади 2022 року.

РФ масово перекидає резерви через Маріуполь до Бердянська. Андрющенко повідомив, що росіяни активізували перекидання військового забезпечення та живої сили через Маріуполь та Маріупольський район.

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