Ексдепутат Держдуми пояснив, коли ополченці з РДК і Легіону підуть на Москву

Війна не закінчиться на території України, це неможливо, впевнений Ілля Пономарьов.

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Ілля Пономарьов розповів про плани РДК / Фейсбук і. Пономарьова, скріншот

У планах ополченців РФ з Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії є похід на Москву, заявив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов:

"Заради цього все і затівається. Війна не закінчиться на території України, це неможливо. Поки імперія не буде знищена, війна триватиме. Тільки зміна влади. Причому не зміна персоналій, а зміна системи влади в Росії може дати довгостроковий міцний мир. Цим треба займатися, і ми цим займаємося", - підкреслив він під час чату в Главреде.

При цьому співрозмовник пояснив, що РДК і є прообразом армії нової Росії і міг би виконувати більш масштабні завдання. Він зазначив, що серед цілей рейдів повстанців у РФ було виведення окупаційних військ з території України.

"Більш боєздатні частини були знищені ще в перші дні широкомасштабного вторгнення в лютому. Там залишалися народні корпуси, ПВК Вагнер, але і їх ЗСУ покришили під Бахмутом і в інших точках. Тому дійсно боєздатної бойової армії у Росії просто немає. Вона воює не вмінням, а числом. І під Білгородом число набагато перевершувало нашу чисельність – в рази, якщо не на порядок. Але враховуючи тотальну перевагу наших частин в класі, тренованості, підготовці, екіпіровці тощо, вийшло те, що вийшло", — пояснив екс-депутат Держдуми.

Водночас він додав, що не варто перебільшувати дієздатність Росії, але й не треба противника скидати з рахунків.

"Готуватися до зустрічі з ним треба серйозно, але перебільшувати його можливості не потрібно. Всі ці дикі цифри путінських силовиків про мільйони людей Росгвардіі, поліції тощо, зникають, як дим: вони розбігаються, ховаються і воювати абсолютно не хочуть. І білгородська операція показала це дуже наочно", — резюмував Пономарьов.

Дивіться відео - чат з Іллею Пономарьовим в Главреді:

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Рейд добровольців РФ в Бєлгородській області

Нагадаємо, раніше російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії опублікували заяви про те, що вони запустили військову операцію з демілітаризації Бєлгородської області.

Бійці виконували завдання на КПП Грайворон, в інших населених пунктах та набрали трофейної військової техніки.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони вважають, що добровольці Росії проводили роботу зі створення буферної зони безпеки на Білгородщині, щоб відсунути російських окупантів від кордонів України. У рейді брали участь тільки громадяни РФ.

У Міністерстві оборони окупантів РФ заявили, що російські війська нібито "знищили" сили і засоби добровольців в Білгородській області. У російському добровольчому корпусі попередили окупантів про удар у відповідь.

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