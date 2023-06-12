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Полонений "вагнерівець" відмовився від обміну і перейшов в РДК: Пригожин скаженіє

Олексій Тесля
12 червня 2023, 10:47 оновлено 12 червня, 10:54
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Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК "Вагнера", від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК.
Ізмайлов, Пригожин
Колишній найманець ПВК Вагнера Владислав Ізмайлов перейшов в РДК / Скріншот

Один з полонених найманців бандформувань ПВК Вагнера Владислав Ізмайлов відмовився повертатися в Росію і став бійцем Російського добровольчого корпусу, який веде збройну боротьбу проти режиму Володимира Путіна.

Як розповіли в Telegram РДК, командир Денис WhiteRex був присутній на процедурі обміну полоненими.

"Всім солдатам була запропонована можливість добровільно вступити до лав Російського добровольчого корпусу", — наголошується в повідомленні.

При цьому один з полонених, Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК "Вагнера", від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК. Після відповідних перевірок Ізмайлов зможе продовжити службу в лавах РДК, зазначили російські ополченці.

"Враховуючи указ міністра оборони РФ, ми пропонуємо всім бійцям ПВК "Вагнера" та іншим приватним воєнізованим формуванням, які готові боротися за нову Росію проти кривавої зграї Путіна, наслідувати приклад Владислава!",- додали в РДК.

Дивіться відео - полонений вагнерівець відмовився повертатися в РФ:

Владислав Ізмайлов
Владислав Ізмайлов відмовився повертатися в РФ / скріншот

Реакція ватажка Вагнера Пригожина

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підтвердив, що один з його найманців відмовився від обміну полоненими і перейшов на бік РДК. Ізмайлов, за словами Пригожина, колишній ув'язнений.

"Дійсно, Владислав Ізмайлов прибув до ПВК "Вагнер" з Самарської колонії і в листопаді місяці потрапив у полон", — сказав він.

При цьому Пригожин назвав Ізмайлова "зрадником" і натякнув на "традиційний" метод розправи в ПВК в таких випадках - кувалду.

"Владислав Ізмайлов - зрадник. І я впевнений, що понесе гідне покарання згідно з усіма традиціями ПВК "Вагнер". Я сподіваюся, що ми знайдемо і вб'ємо його в чесному бою", — додав ватажок бандформувань ПВК Вагнера.

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін заявив, що ПВК Вагнер готує переворот в РФ. "Стрілок" пояснив, що тилові центри "вагнерівців" розташовані в багатьох регіонах РФ, далеко від кордонів з Україною.

Раніше експерт назвав мету жорстких наїздів Пригожина на Кремль. Ватажок бандформувань ПВК Вагнера Євген Пригожин є представником одного з угруповань всередині напівкримінального режиму в РФ, заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

Найманці Пригожина взяли в полон підполковника РФ. Найманців у травні обстріляли російські військові, та опублікував відео із затриманим підполковником Збройних сил РФ, якого він звинуватив у цьому обстрілі.

Більше новин:

Євген Пригожин ПВК Вагнер війна Росії та України Російський добровольчий корпус (РДК)
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