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РДК та Легіон Свободи дійдуть до Москви - Пономарьов

Юлія Куришко
26 червня 2023, 15:11 оновлено 26 червня, 15:13
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Завдання йти тільки до Білгорода позбавлене стратегічного значення, вважає Ілля Пономарьов.
РДК та Легіон Свободи дійдуть до Москви - Пономарьов
Чи дійдуть Легіон Свобода Росії та РДК до Москви / колаж: Главред, фото: Главред, Telegram

На сайті Главред відбувся чат із координатором політичного центру Легіону Свобода Росії, екс-депутатом Держдуми РФ, єдиним, хто голосував проти анексії Криму, Іллею Пономарьовим.

Спілкуючись із читачами, він розповів, які перспективи має білгородська операція і чи дійдуть Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус до Москви.

"Вдасться дійти до Москви! Завдання йти тільки до Білгорода позбавлене стратегічного значення. Тому, можливо, це треба буде зробити, а, може, й ні. Головне завдання було спочатку перевиконано. Те, що спочатку планувалося як рейд, розвідка боєм, перетворилося на повноцінну визвольну операцію, в ході якої був встановлений і утримувався контроль над російською територією, і був піднятий синьо-білий прапор", - пояснює Пономарьов.

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Він також наголосив, що 22 травня, коли був рейд на Грайворон, стане національним святом - днем народження нової Росії.

"Під час наступної другої операції під Шебекіно період утримання територій був ще довшим - вона трималася більше тижня. Рано чи пізно це повинно призвести до того, що виникне звільнений шматок території країни, і вже можна буде думати про майбутню систему влади", - додає політик.

Звільнення Бєлгородщини

Нагадаємо, що легіон Свобода Росії і РДК проводять операцію в Білгородській області для захисту українців. Російські ополченці проводять заходи зі створення "смуги безпеки" для захисту українських громадян, сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Боротьба РДК і Легіону Свобода набирає обертів, будуть нові походи в Росію. Рейд добровольців на Бєлгородщині показав вразливість кордонів країни-агресора Росії і хиткість режиму Путіна в Кремлі.

Ополченці Росії вдарили по МВС на Білгородщині та знищили техніку окупантів. Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії проводять демілітаризацію Бєлгородської області і знищують військову техніку російських військ.

Ополченці прорвалися на Білгородщині, сіра зона вже майже 10 км2. Війська країни-агресора Росії не контролюють пункт пропуску на кордоні з Україною на Білгородщині, діяльність ополченців фіксують у Новій Таволжанці.

Більше цікавих новин:

війна в Україні громадянська війна в Росії Легіон Свобода Росії Російський добровольчий корпус (РДК)
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